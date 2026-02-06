Tinashe celebra 33 anni tra bikini rosa e look scintillanti sul palco
La cantante celebra i 33 anni con una serie di scatti tra spiaggia e palco, mostrando bikini dai colori accesi e outfit scintillanti che raccontano il suo stile più audace.
Tinashe festeggia il compleanno numero 33 partendo dal mare. In uno degli scatti più condivisi posa davanti all’oceano con un bikini rosa acceso, mettendo in primo piano una scelta cromatica decisa e una presenza sicura.
Le immagini non si fermano alla spiaggia. L’artista alterna momenti di relax a scene di vita notturna, dove torna protagonista con abiti pensati per il palco e i club, capaci di attirare l’attenzione senza eccessi.
In alcune foto indossa un top argento abbinato a shorts chiari, molto corti, che lasciano spazio a movimenti liberi e a una forte resa visiva. L’insieme richiama l’estetica delle sue esibizioni dal vivo.
La raccolta di scatti accompagna così l’ingresso nei 33 anni tra mare, musica e moda. Un racconto per immagini che mostra lati diversi della cantante, mantenendo sempre una linea coerente e riconoscibile.