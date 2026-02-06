Meghan Markle e le marmellate invendute: Nei depositi Netflix montagne di prodotti As Ever

Il marchio As Ever di Meghan Markle continua a far discutere negli Stati Uniti, tra scorte elevate, prodotti distribuiti gratuitamente e prezzi che restano alti.

Il nome di As Ever, il brand lifestyle lanciato da Meghan Markle, torna al centro delle conversazioni negli Stati Uniti. Non per un boom di vendite, ma per la quantità di prodotti che, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe rimasta ferma nei magazzini.

Fonti interne a Netflix, citate da Page Six, raccontano di depositi pieni di articoli firmati dalla Duchessa di Sussex. Nei campus aziendali di Hollywood, tra la torre Icon e l’edificio Epic, barattoli e confezioni sarebbero accatastati lontano dai canali di vendita tradizionali.

Secondo una testimonianza, esisterebbero almeno due magazzini colmi di merce. Ai dipendenti, sempre stando ai racconti raccolti, verrebbe data la possibilità di portar via liberamente i prodotti. C’è chi parla di intere borse riempite senza alcun costo.

Tra gli articoli presenti figurano marmellate, miele, candele profumate, bottiglie di vino e le decorazioni a base di petali di fiori diventate uno dei simboli del marchio. Un accumulo che una fonte definisce senza giri di parole come un eccesso di scorte.

Dalla società, però, arriva una versione diversa. I prodotti presenti negli uffici non sarebbero destinati alla vendita, ma utilizzati come omaggi, campioni promozionali e materiali per iniziative interne. La distribuzione gratuita al personale rientrerebbe quindi in una strategia già prevista.

Il chiarimento arriva dopo settimane complicate per As Ever. Solo poche settimane fa, un malfunzionamento del sito ufficiale aveva mostrato numeri impressionanti legati all’inventario: circa 650 mila articoli apparentemente invenduti.

Una volta corretto il problema tecnico, i dati restavano comunque consistenti. Le giacenze indicate parlavano di oltre 220 mila barattoli di marmellata, 30 mila di miele, 90 mila candele, 80 mila confezioni di granelli floreali e circa 70 mila bottiglie di vino.

L’offerta comprende Sauvignon Blanc, Rosé e uno spumante Brut. I prezzi restano elevati: 14 dollari per marmellate e tè, 32 per il miele, 64 per le candele. Il rosé viene venduto a 35 dollari, mentre il Brut arriva a 89.

In occasione di San Valentino, il sito propone anche un cofanetto “romantico” da 185 dollari, con crema spalmabile al cioccolato, frutti rossi, candela profumata, tè all’ibisco e decorazioni floreali.