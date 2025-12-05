La stampa britannica demolisce lo speciale natalizio di Meghan Markle su Netflix

Una raffica di giudizi severi si abbatte sul nuovo speciale Netflix di Meghan Markle, “With Love, Meghan: Holiday Celebration”, definito da più testate britanniche come ipocrita, sdolcinato, banale e “inutile”. Numerosi giornali, dal Daily Mail al Times, dal Guardian al Telegraph fino all’Independent, lo hanno valutato con una stella su cinque, quando non con nessuna, parlando di un contenuto “intorpidito” e di un Natale da incubo.

L’episodio da 56 minuti mette in scena la duchessa di Sussex mentre condivide con amici celebri consigli su come preparare cracker natalizi, incartare regali e decorare l’albero. Un format che, secondo la critica, avrebbe suscitato più incredulità che spirito festivo.

Il Daily Mail accusa Meghan e il suo programma di essere “antipatici”, evidenziando una “sdolcinata ipocrisia” e una scarsa consapevolezza di sé. Secondo il quotidiano, se mostrasse un lato più autoironico, potrebbe risultare più accattivante “un po’ come Monica di Friends”.

Il Times definisce lo speciale “insondabile”, ironizzando sulla presenza di “quattro mestieri inutili, tre amici casuali, due bambini invisibili, un principe inglese e una duchessa su un pero”. I dialoghi, secondo la testata, sembrano frutto di una lingua “arricchita da Google Translate”.

Per il Telegraph l’episodio è “piuttosto folle e un po’ triste”, con l’apparizione di Naomi Osaka descritta come il momento più imbarazzante. La tennista, che non aveva mai incontrato Meghan, avrebbe mostrato un’espressione poco entusiasta. Il giornale paragona il tono dello show ai consigli elementari contenuti nel libro “Celebrate” di Pippa Middleton.

Anche il cameo del principe Harry non salva la situazione: appare verso la fine entrando in cucina, dove assiste alla preparazione di un’insalata dagli abbinamenti insoliti. “È inorridito”, scrive il Telegraph, che scherza sul fatto che servirebbe “un panino con salsiccia” per riportarlo allo spirito natalizio.

L’Independent pubblica un’altra recensione con una stella, definendo lo speciale “prevedibilmente insipido”, incapace di essere divertente o ambizioso. Meghan, osserva il giornale, prepara pietanze e decorazioni “senza mostrare come farle né elencare gli ingredienti”, trasformando lo show in un “rumore bianco” che intorpidisce i sensi.

Dal Guardian arriva un voto leggermente più alto, ma solo per “buona volontà”. La critica invita gli spettatori britannici ad attrezzarsi con antiemetici, descrivendo scene in cui Meghan e il ristoratore Will Guidara competono nel preparare cracker natalizi, mentre Naomi Osaka appare “desiderosa di tornare a casa”.

Standard e British Vogue condividono lo stesso tono severo, parlando di banalità e frasi fatte che conducono lo spettatore in uno “stato semi-ipnotico”. L’unica nota relativamente positiva arriva dall’Express, che riconosce allo show alcuni suggerimenti utili su come impacchettare oggetti difficili come peluche o bottiglie di vino. Il quotidiano cita anche una clip in cui Meghan decora biscotti glassati e afferma: “Prenditi cura di te stessa e sarai in grado di prenderti cura di tutti gli altri”.