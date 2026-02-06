SQUARE ENIX AL NINTENDO DIRECT

Durante il Nintendo Direct di oggi, SQUARE ENIX ha annunciato che PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse , il secondo capitolo della serie dopo il successo di PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo , arriverà il 19 febbraio su Nintendo Switch ™ e altre piattaforme. L'azienda ha anche svelato che FINAL FANTASY VII REBIRTH , il secondo titolo della trilogia remake di FINAL FANTASY VII, uscirà il 3 giugno su Nintendo Switch ™ 2, Xbox Series X|S e Xbox su PC.

Oltre a questi entusiasmanti annunci, durante il Nintendo Direct è stato anche presentato un nuovo trailer del prossimo GdR d'azione The Adventures of Elliot: The Millennium Tales , che uscirà il 18 giugno su Nintendo Switch 2 e altre piattaforme.

PARANORMASIGHT: La maledizione della sirena

PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse , il prossimo capitolo della serie d'avventura e mistero PARANORMASIGHT , uscirà in tutto il mondo in formato digitale il 19 febbraio 2026 su Nintendo Switch, PC (Steam), iOS e Android. Sarà possibile pre-ordinarlo a partire da oggi.

Guarda il trailer di PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse qui: https://youtu.be/-kV4Be41nTA

Ambientato in Giappone durante l'epoca Showa e incentrato sulle leggende metropolitane e l'occulto, questo nuovo titolo è sviluppato dai creatori originali di PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo, uscito nel 2023. Con una nuova ambientazione, delle nuove leggende e un nuovo cast di personaggi, PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse ha una nuova "maledizione" tutta da scoprire. Mescolando luoghi e leggende del mondo reale, il gioco offre un'esperienza piena di misteri e incredibilmente coinvolgente.

Anche se PARANORMASIGHT: The Mermaid's Curse è un'esperienza standalone, i giocatori che non hanno ancora provato il primo capitolo della serie, PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo , possono acquistare il titolo fino al 18 febbraio con uno sconto del 75% su Nintendo Switch, iOS e Android.

Piattaforma: Nintendo Switch, PC (Steam), iOS, Android

Sviluppato da: SQUARE ENIX, Co., LTD.

Classificazione in base all'età: PEGI 16

Data d'uscita: 19 febbraio 2026

Sito web: https://www.square-enix.com/ paranormasight/file38/it-eu/

FINAL FANTASY VII REBIRTH

FINAL FANTASY VII REBIRTH, che si è guadagnato più di 125 voti perfetti dai media e 40 premi Game of the Year, uscirà il 3 giugno 2026 su Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S e Xbox su PC come parte di Xbox Play Anywhere e con supporto per Xbox Cloud Gaming.

Guarda il trailer di FINAL FANTASY VII REBIRTH per Nintendo Switch 2 qui: https://youtu.be/4i5JJ5auooo

È possibile prenotarlo in formato digitale su tutte le piattaforme con uno sconto del 20%. Chi pre-ordinerà la Digital Deluxe Edition su Nintendo Switch 2 o sulle piattaforme Xbox riceverà la Materia di invocazione: Trio moguri, la Materia di invocazione: Chocobetto, la protezione Bracciale Shinra II e la protezione Bracciale di Midgar MK-II, oltre ai bonus standard della Digital Deluxe Edition, che includono la Materia di invocazione: Giara magica, l'accessorio Collana restitutiva, la protezione Bracciale orchidea, l'artbook digitale e la mini-colonna sonora.

Inoltre, chi prenoterà l'edizione fisica per Nintendo Switch 2 riceverà una carta di Zack Fair di Magic: The Gathering—FINAL FANTASY, in versione variant realizzata da Tetsuya Nomura, fino a esaurimento scorte.

Questa versione di FINAL FANTASY VII REBIRTH includerà anche la funzione "Impostazioni dei potenziamenti", introdotta originariamente con il debutto di FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE sulle piattaforme Nintendo Switch 2 e Xbox. La funzione Impostazioni dei potenziamenti introduce PM e PV illimitati in ogni momento, limite e barra ATB illimitati durante le battaglie, 9.999 danni, acquisizione più facile delle abilità delle armi e altro ancora per semplificare il gameplay e permettere ai giocatori di concentrarsi sulla storia e sul combattimento ibrido.

FINAL FANTASY VII REBIRTH è un'avventura indipendente ambientata su un pianeta vasto e dinamico. Cloud, Tifa, Barret, Aerith e Red XIII fuggono dalla distopica città di Midgar per esplorare l'ampio mondo fuori dalle mura. Per dare la caccia a Sephiroth, una figura oscura del passato di Cloud determinata a governare il pianeta, il nostro gruppo di eroi unisce le forze con nuovi compagni, come la vivace ninja Yuffie e lo spiritoso robot dalle sembianze feline Cait Sith. FINAL FANTASY VII REBIRTH regala un'esperienza indimenticabile ai giocatori con colpi di scena inaspettati, personaggi memorabili e sequenze spettacolari che sapranno conquistare sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati.

Inoltre, i prezzi delle versioni del gioco per PlayStation5 e PC diminuiranno permanentemente a partire dal 9 febbraio 2026:

Edizione Standard – €49,99

Edizione Digitale Deluxe - €69,99

Aggiornamento Edizione Digitale Deluxe - € 20,00

Pacchetto digitale doppio - € 79,99

Pacchetto digitale doppio Deluxe Edition - € 99,99

Piattaforme: Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, Xbox su PC come parte di Xbox Play Anywhere e con supporto per Xbox Cloud Gaming

Sviluppato da: SQUARE ENIX, Co., LTD

Classificazione in base all'età: PEGI 16

Data d'uscita: 3 giugno 2026 (già disponibile su PlayStation 5 e PC tramite Steam ed Epic Games Store)

Sito web: https://ffvii.square-enix- games.com/games/rebirth/

Le avventure di Elliot: i racconti del Millennio

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sarà disponibile dal 18 giugno 2026. A partire da oggi, il gioco potrà essere pre-ordinato in formato fisico e digitale per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam e Microsoft Store), e in formato fisico per Nintendo Switch 2. Prossimamente sarà disponibile anche il pre-ordine della versione digitale per Nintendo Switch 2.

Guarda il trailer d'annuncio della data d'uscita di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales qui: https://youtu.be/N9gCPws7lzE

Per prepararsi all'avventura, a partire da oggi, chi pre-ordina un'edizione fisica e/o digitale del gioco riceverà il Set Provviste da Viaggio di Elliot , che include vari oggetti che danno un vantaggio a Elliot, tra cui l'accessorio Medaglia della partenza, che aumenta la quantità di valuta e frammenti di magilite lasciati cadere dai nemici, e la magilite spada Attacco maggiore. Oltre all'edizione standard digitale del gioco, è possibile pre-ordinare anche una Digital Deluxe Edition che include l'accessorio Bracciale fatato, l'accessorio Cavigliera fior di ciliegio e l'accessorio Anello ibisco.

In The Adventures of Elliot: The Millennium Tales , Elliot e Faie attraversano un vasto mondo nel corso di quattro epoche brulicanti di orde di nemici, grotte nascoste e rovine antiche. Elliot può usare sette tipi di armi diversi, da spade con attacchi a corto raggio fino a falci a catena che possono tirare i nemici verso di lui. Ogni arma è personalizzabile grazie alla magilite, che permette ai giocatori di adattare le battaglie al loro stile di gioco. La magia di Faie è incredibile sia dentro che fuori le battaglie, per colpire i nemici, recuperare degli oggetti difficili da raggiungere o aiutare con l'esplorazione.

Il gioco ha anche varie funzionalità nuove e migliorate basate sui feedback ricevuti dalla demo di debutto (disponibile per il download su Nintendo Switch 2), tra cui una maggiore velocità di movimento per Elliot, dei miglioramenti al menu delle scorciatoie per le armi e ulteriori opzioni di difficoltà.

Piattaforma: Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam e Microsoft Store)

Sviluppato da: SQUARE ENIX, Co., LTD

Classificazione in base all'età: PEGI 12

Data d'uscita: 18 giugno 2026

Sito web: https://www.square-enix-games. com/games/the-adventures-of- elliot-i-racconti-del-millennio