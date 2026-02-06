MY HERO ACADEMIA: ALL'S JUSTICE, ORA DISPONIBILE

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi il lancio di MY HERO ACADEMIA: All's Justice, un adrenalinico picchiaduro 3D ad arene basato sul fenomeno anime globale di My Hero Academia, che è ora disponibile per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam nelle edizioni Standard, Deluxe e Ultimate.

Guarda il trailer di lancio di MY HERO ACADEMIA: All’s Justice :

https://youtu.be/DEgF7p8Py-8

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice offre dinamiche battaglie PvP e per giocatore singolo con combattimenti a squadre di 3 personaggi e il più ampio roster di personaggi giocabili di tutti i giochi console di My Hero Academia. Eroi e Cattivi si scontrano mentre i giocatori potranno scegliere tra gli studenti del Liceo Yuei, i Pro Hero e i Cattivi nel corso della storia completa della serie, incluso le loro forme finali super potenziate. In battaglia, potranno scatenare i Quirk unici dei propri personaggi preferiti, migliorati con la nuova meccanica "Rising" che aumenta il potere d'attacco, la velocità e le abilità Quirk, dando vita a combattimenti davvero esplosivi. Combinando e selezionando attentamente i membri della squadra, i fan potranno concatenare combo, cambiare personaggio durante i combattimenti e scoprire nuove sinergie tattiche.

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice porta in vita la Final War di MY HERO ACADEMIA attraverso un'avvincente modalità Storia sia dal punto di vista degli Eroi che dei Cattivi. In questa modalità, i fan potranno vivere spettacolari sequenze filmate esclusive del gioco, che daranno vita all'intensità emotiva e alla drammatica posta in gioco della Final War, culminando nel leggendario scontro tra One For All e All For One. Oltre a rivivere la spettacolare trama di Final War, i giocatori potranno anche partecipare a nuovi scenari esclusivi per il gioco.

Team Up Mission è una nuova modalità per il franchise che immerge i giocatori in un'esercitazione in uno Spazio virtuale, dove dovranno formare una squadra con studenti della classe 1-A per completare missioni e superare nemici in una mappa esclusiva. Completare questa modalità consente di sbloccare altre due modalità: Archives Battle e Hero's Diary. La prima consente di rivivere in prima persona alcuni scontri leggendari della storia dell'anime, mentre la seconda permette di scoprire le vite quotidiane degli studenti della classe 1-A.