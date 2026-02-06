Un tuffo nel passato: SUPER BOMBERMAN COLLECTION disponibili da oggi in versione digitale per console e PC; le versioni fisiche saranno disponibili dal 28 agosto.

Mostrati in anteprima durante la conferenza Nintendo Direct, i titoli retrò Bomberman degli anni '80 e '90 tornano con nuovi miglioramenti alla quality-of-life, funzionalità bonus e packaging nostalgico.

WINDSOR, UNITED KINGDOM – 6 febbraio 2026 – Konami Digital Entertainment, B.V. (KONAMI) annuncia SUPER BOMBERMAN COLLECTION, disponibile ora in digitale per PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam®, Nintendo Switch™ 2 e Nintendo Switch™. In preordine da oggi, le copie fisiche dell'iconico party game arriveranno il 28 agosto.

La collezione include i cinque titoli della serie Super Bomberman pubblicati dal 1993 al 1997, compresi quelli lanciati in esclusiva in Giappone, oltre al Bomberman originale pubblicato nel 1985 e Bomberman II pubblicato nel 1991. Sono state apportate migliorie quality-of-life, tra cui la funzione “Save/Load Anytime”, che consente ai giocatori di salvare in qualsiasi momento, e la funzione “Rewind”, che offre ai giocatori una seconda possibilità nei livelli più difficili.

Un pacchetto esplosivo:

La SUPER BOMBERMAN COLLECTION racchiude i seguenti titoli in un'unica collezione esplosiva:

SUPER BOMBERMAN (Versione Giapponese / Versione US / Versione Europea)Sconfiggete l'esercito di robot, il malvagio tiranno assetato di potere Mr. Karat e lo scienziato Dr. Mukk. SUPER BOMBERMAN ha segnato il debutto della serie su Super NES, introducendo il gameplay basato su labirinti e la competitiva Battle Mode, che sarebbero poi diventati elementi centrali della saga.

SUPER BOMBERMAN 2 (Versione Giapponese / Versione US / Versione Europea)Bomberman è stato catturato dal malvagio Bomber Quintet. Per il bene della pace sulla Terra e del proprio destino, dovrete affrontarli. Acclamato dalla critica, SUPER BOMBERMAN 2 ha perfezionato i controlli e il bilanciamento, contribuendo a rendere Bomberman una delle esperienze multiplayer locali più longeve dell'era 16 bit.

SUPER BOMBERMAN 3 (Versione Giapponese / Versione Europea)Il malvagio Professor Bugler ha riportato in vita i cinque perfidi Five Dastardly Bomber, già sconfitti da Bomberman, e ha iniziato la sua marcia verso la conquista cosmica. SUPER BOMBERMAN 3 ha ampliato la serie con abilità specifiche per ogni personaggio, aggiungendo una nuova profondità strategica sia alla modalità single-player sia a quella multiplayer.

SUPER BOMBERMAN 4 [Versione Giapponese (disponibile localizzazione in Inglese)]Bomberman è stato trasportato in epoche diverse dai Quattro Re Bomber. Qual è il loro scopo? E chi è la misteriosa entità che si nasconde nell'ombra? SUPER BOMBERMAN 4, originariamente pubblicato in esclusiva in Giappone, ha introdotto personaggi cavalcabili che vanno dai pesci alle tartarughe volanti e altro ancora.

SUPER BOMBERMAN 5 [Versione Giapponese (disponibile localizzazione in Inglese)]Un uomo misterioso, che si proclama Imperatore di un mondo chiamato “Terrorin”, ha liberato dalla prigionia otto Vicious Bomber e ha dato inizio a un'invasione su larga scala. SUPER BOMBERMAN 5 è stato l'ultimo capitolo della serie SUPER BOMBERMAN. Il gioco presentava un finale non lineare in cui i giocatori decidevano come procedere nella storia.

Bomberman [Versione Giapponese]L'opera commemorativa che ha gettato le basi per la serie pubblicata per la prima volta nel 1985. Bomberman offriva ai giocatori un gameplay strategico basato su labirinti in cui usare bombe per sconfiggere i nemici e superare ostacoli in 50 livelli. Il successo del titolo inaugurale ha dato vita a sequel e spin-off.

Bomberman II [Versione Giapponese]Pubblicato sei anni dopo Bomberman, Bomberman II ha introdotto nella serie la modalità multigiocatore, una caratteristica che è stata mantenuta nei giochi successivi, aprendo la strada a numerose modalità party-game.

SUPER BOMBERMAN COLLECTION offre una serie di oggetti bonus che completano il caotico gameplay player-versus-player.

Giocare i classici:SUPER BOMBERMAN COLLECTION include BOMB Radio, che ospita brani musicali iconici dei giochi originali. Inoltre, la modalità Galleria offre un archivio di circa 200 illustrazioni uniche dei personaggi dei cinque titoli Bomberman inclusi nella collezione.

Spettacolari battaglie:La modalità Boss Rush consente ai giocatori di lanciarsi direttamente nelle battaglie finali contro i boss dei vari titoli Bomberman. La modalità include una funzione Time Attack con tre livelli di difficoltà.

Annunciata per la prima volta durante il Nintendo Direct, SUPER BOMBERMAN COLLECTION supporterà GameShare per Nintendo Switch™ 2, consentendo ai giocatori di condividere la collezione con un massimo di altri tre giocatori che non possiedono il titolo e giocare insieme.