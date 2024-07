Taylor Swift e Travis Kelce: Un amore da $100.000 al giorno

Taylor Swift e Travis Kelce, due dei nomi più noti nel mondo della musica e dello sport, stanno vivendo una storia d'amore che non solo affascina i fan, ma fa anche notizia per le somme stratosferiche che spendono per il loro tempo insieme. Secondo recenti report, la coppia spende quotidianamente cifre che superano i $100.000 per assicurarsi momenti di lusso e privacy durante la loro relazione.

Giornate di Lusso a Sydney

Uno degli esempi più recenti del loro stile di vita lussuoso è stato quando sono stati avvistati insieme allo zoo di Sydney. Kelce ha raggiunto Swift in Australia per supportarla durante la sua Eras Tour. La coppia è stata vista mentre esplorava il parco zoologico, con Swift che dava da mangiare a un canguro e Kelce che le stava accanto accarezzando l'animale.

Prima di Sydney, Swift e Kelce sono stati avvistati a Singapore, dove la cantante si esibiva in una serie di sei concerti sold-out. La coppia ha trascorso una serata tranquilla in un centro commerciale, immortalata da fan entusiasti che li hanno visti sorridenti e affettuosi su un golf cart. Swift e Kelce hanno dimostrato il loro affetto in pubblico, rispondendo con gentilezza ai saluti dei fan e mostrandosi sempre più uniti (People).

La relazione tra Swift e Kelce ha raggiunto un nuovo apice con la vittoria dei Kansas City Chiefs nell'AFC Championship, portando Kelce e la sua squadra al Super Bowl. Swift, orgogliosa del successo del suo compagno, è stata vista congratularsi con lui con un bacio in campo, circondata da fan entusiasti. La cantante ha mostrato il suo supporto indossando un cappello dei Chiefs e un braccialetto regalato da Kelce, simboli del loro legame.

Nonostante gli impegni professionali che spesso li tengono separati, Swift e Kelce trovano sempre il modo di stare insieme. Kelce ha viaggiato più volte per supportare Swift durante il suo tour, dimostrando il loro impegno reciproco. Anche Swift non ha mancato di mostrare il suo sostegno per Kelce, partecipando alle sue partite e celebrando insieme i loro successi.

Mentre la relazione tra Swift e Kelce continua a evolversi, i fan sono sempre più affascinati dalle loro dimostrazioni di affetto pubblico e dal modo in cui riescono a bilanciare le loro carriere di successo con la loro vita personale. Con il Super Bowl alle porte e il tour mondiale di Swift in corso, il loro amore sembra destinato a crescere ancora di più sotto i riflettori.