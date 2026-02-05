La sorella di GloRilla accusa: Nessun aiuto economico alla famiglia

La sorella di GloRilla accusa la rapper di non sostenere economicamente la famiglia nonostante il successo, mettendo in dubbio anche i regali mostrati pubblicamente e parlando di spese affrontate di tasca propria per aiutare la madre.

Nuove tensioni familiari travolgono GloRilla. A sollevare il caso è la sorella, Scar Face Woods, che sostiene come la rapper non stia offrendo alcun sostegno concreto ai parenti, nonostante l’immagine di generosità mostrata negli ultimi anni.

Scar Face racconta che, prima della fama, la situazione economica fosse complicata per tutti e che oggi si aspetterebbe un aiuto regolare. Secondo lei, l’artista preferirebbe coprire le spese di alcuni amici stretti mentre la madre continuerebbe a lavorare duramente in un centro di smistamento FedEx, nonostante dichiarazioni pubbliche su un presunto pensionamento dei genitori.

La sorella mette in discussione anche uno degli episodi più noti legati ai regali dell’artista, ovvero l’acquisto di una Jaguar per il padre. A suo dire, quell’auto non sarebbe mai stata realmente regalata, contraddicendo quanto raccontato in passato.

Nel corso dello sfogo, Scar Face ha parlato anche di cifre. Alla richiesta di indicare una somma che potrebbe sistemare i rapporti, ha fatto un nome ritenuto modesto rispetto al patrimonio di una star affermata, lasciando intendere che per GloRilla non sarebbe una spesa pesante.

Le accuse erano già apparse sui social: la donna aveva scritto di aver pagato di recente 1.800 dollari per coprire l’affitto della madre. Un gesto che, secondo lei, non dovrebbe ricadere su di lei vista la situazione economica della sorella famosa.

La rapper, nata Gloria Woods, ha pubblicato a sua volta alcune schermate di una conversazione via messaggi con una persona indicata come la madre. Nel testo si legge una promessa di sostegno economico futuro, accompagnata da un riferimento alla preghiera e alla protezione divina.

Scar Face ha condiviso di nuovo quelle immagini, sollevando dubbi sulla loro autenticità. Fa notare che nello screenshot non compaiono né data né orario, elementi che per lei rendono difficile verificare la veridicità dello scambio.

Al momento non risultano repliche ufficiali da parte del team della rapper sulle accuse lanciate dalla sorella.