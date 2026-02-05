Rush Hour 4 pronto a partire: tornano Chris Tucker e Jackie Chan, regia di Brett Ratner

Preproduzione al via per Rush Hour 4: riprese in autunno con Chris Tucker e Jackie Chan. Il film segna il ritorno alla regia di Brett Ratner, di nuovo attivo a Hollywood dopo anni di stop.

La macchina di Rush Hour 4 si rimette in moto. La fase di preproduzione dovrebbe iniziare nelle prossime settimane, con l’obiettivo di arrivare sul set in autunno. Il nuovo capitolo riporta in scena la coppia che ha reso celebre la saga action-comedy.

Nel cast sono già coinvolti Chris Tucker e Jackie Chan, pronti a riprendere i ruoli del detective Carter e dell’ispettore Lee. La decisione di realizzare il quarto film era stata approvata lo scorso novembre, riportando in vita un franchise fermo da anni.

Dietro la macchina da presa torna Brett Ratner, che figura anche tra i produttori. Per il regista si tratta di un rientro nel circuito delle grandi produzioni dopo l’uscita di scena del 2017, seguita alle accuse emerse durante il movimento #MeToo, respinte con fermezza dallo stesso Ratner.

Il suo nome è tornato a circolare dopo il documentario “Melania”, dedicato alla first lady, che ha ottenuto numeri molto alti. Nonostante questo risultato, il nuovo film della serie buddy-cop era già stato accelerato prima, secondo fonti vicine al progetto.

A spingere pubblicamente per un nuovo episodio era stato anche Donald Trump, che in un intervento aveva espresso nostalgia per le vecchie commedie poliziesche a due, citando proprio la saga come esempio da riportare sul grande schermo.

La distribuzione sarà curata da Paramount Pictures per conto di Warner Bros., con un’operazione che punta a riportare al cinema uno dei marchi più riconoscibili del genere action-comedy internazionale.