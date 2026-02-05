Atalanta-Juventus 3-0: errori decisivi, Bremer crolla, Locatelli unico faro

La Juventus cade 3-0 a Bergamo contro l’Atalanta e saluta la Coppa Italia. Decisivi gli errori difensivi bianconeri e i gol di Scamacca, Sulemana e Pasalic. Locatelli prova a guidare la squadra, ma resta isolato.

L’Atalanta sfrutta ogni occasione e chiude la pratica con tre reti, conquistando la semifinale di Coppa Italia. La Juventus parte con il possesso ma non trova sbocchi e finisce travolta dagli episodi. A segno Scamacca dal dischetto, poi Sulemana e Pasalic a chiudere i conti.

Perin resta quasi inoperoso a lungo, ma sul rigore non riesce a opporsi e sul raddoppio lascia qualche dubbio in uscita. Kalulu pensa più a coprire che a spingere, ma perde il riferimento su Sulemana nell’azione del 2-0. Gatti difende con attenzione e si propone anche davanti, esponendosi però alle ripartenze.

Serata da dimenticare per Bremer. Dopo un buon controllo iniziale su Scamacca, commette il fallo di mano che porta al penalty, si fa sorprendere sul secondo gol e sbaglia il disimpegno che avvia l’azione del tris. Kelly regge finché può, poi soffre sulle stesse situazioni laterali e sul tiro finale si fa passare il pallone sotto le gambe.

In mezzo al campo Locatelli prova a dettare ritmo e tempi di gioco, recupera palloni e chiama i compagni al movimento, ma riceve poco sostegno. Thuram alterna buone corse a pause evidenti e non incide. Koopmeiners entra tra i fischi e resta ai margini.

Sugli esterni Conceicao è il più vivace: crea pericoli, colpisce una traversa e punta spesso l’uomo, ma sotto porta manca precisione. McKennie si muove molto meno del solito e spreca una grande chance su assist di Boga. Cambiaso si accende a tratti nella ripresa, mentre i cambi offensivi incidono poco.

David corre e lavora per la squadra, ma non trova spazi utili in area. Holm entra nel momento più complicato e si vede raramente. Dalla panchina la squadra non riceve la scossa cercata e, nonostante il controllo del gioco per lunghi tratti, la Juventus paga ogni disattenzione.