L'Anniversary Edition di WoW: Burning Crusade Classic arriva oggi

Il combattimento continua nelle Outland. Preparatevi ad attraversare di nuovo il Dark Portal e ad avventurarvi nel regno vilsfregiato delle Outland con l' Anniversary Edition di WoW: Burning Crusade Classic, che è in uscita in tutto il mondo oggi alle 00:00, e sarà inclusa con l'abbonamento o con il tempo di gioco.

È tempo si unirsi contro la Burning Legion! Campioni e campionesse di livello 60 o superiore dovranno unirsi e schierarsi insieme per affrontare le formidabili forze della Burning Legion. L'Anniversary Edition di WoW: Burning Crusade Classic introduce:

Il mondo esiliato delle Outland : avventuratevi nei cieli infranti e nelle terre squarciate delle Outland, un misterioso mondo in esilio irto di pericoli.

: avventuratevi nei cieli infranti e nelle terre squarciate delle Outland, un misterioso mondo in esilio irto di pericoli. Elfi del Sangue e Draenei come razze giocabili : preparatevi a imbrigliare nuovi poteri nelle vostre avventure con Draenei ed Elfi del Sangue fino al nuovo livello massimo di 70.

: preparatevi a imbrigliare nuovi poteri nelle vostre avventure con Draenei ed Elfi del Sangue fino al nuovo livello massimo di 70. E altro ancora Tra cui cavalcature volanti, la professione Jewelcrafting e tre incursioni ardue.

