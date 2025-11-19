Arriva la pre-patch dell'Anniversary Edition di WoW: Burning Crusade Classic

Preparatevi ad attraversare di nuovo il Dark Portal e ad avventurarti nel regno vilsfregiato delle Outland con l' Anniversary Edition di WoW: Burning Crusade Classic , che è in uscita all'inizio del prossimo anno e sarà inclusa con l'abbonamento o con il tempo di gioco. Tuttavia, grazie alla pre-patch, potrete avventurarvi nelle Outland già dal 13 gennaio.

Oltre il Dark Portal, nelle Blasted Lands, giace un reame infranto dalle macchinazioni della Burning Legion: le Outland. Svelane i misteri dal 13 gennaio, giorno in cui, dopo ogni manutenzione regionale programmata, sarà rilasciata la patch pre-espansione. L'Anniversary Edition di WoW®: Burning Crusade Classic introduce:

Il mondo esiliato delle Outland : avventuratevi nei cieli infranti e nelle terre squarciate delle Outland, un misterioso mondo in esilio irto di pericoli.

: avventuratevi nei cieli infranti e nelle terre squarciate delle Outland, un misterioso mondo in esilio irto di pericoli. Elfi del Sangue e Draenei come razze giocabili : preparatevi a imbrigliare nuovi poteri nelle vostre avventure con Draenei ed Elfi del Sangue fino al nuovo livello massimo di 70.

: preparatevi a imbrigliare nuovi poteri nelle vostre avventure con Draenei ed Elfi del Sangue fino al nuovo livello massimo di 70. E altro ancora Tra cui cavalcature volanti, la professione Jewelcrafting e tre incursioni ardue.

Per ulteriori informazioni sulla Anniversary Edition di WoW®: Burning Crusade Classic , tra cui i dettagli sui trasferimenti dai reami Anniversary ai reami Classic Era, visitate il sito di World of Warcraft.