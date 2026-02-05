WWE 2K26 gameplay

Il nuovo WWE 2K26 Ringside Report mostra miglioramenti nel gameplay, nuovi tipi di match, nuove superstar e molto altro ancora

Ringside Report #1 - Gameplay | WWE 2K26

https://youtu.be/Np_kGA2MwY0

Il commentatore WWE Wade Barrett fornisce una panoramica delle principali caratteristiche di gioco

Oggi, 2K ha svelato il nuovo WWE 2K26 Ringside Report, focalizzato sui principali miglioramenti del gameplay, tra cui nuovi tipi di match, ambienti e oggetti interattivi, attacchi a sorpresa, azioni all’inizio del match, nuove sequenze di intelligenza artificiale, rivalità, un nuovo team di commentatori e ingressi interattivi. Ultimo di una serie programmata di approfondimenti sulle caratteristiche del gioco, il Ringside Report include anche il report precedente, con il quale sono stati svelati i dettagli del nuovo Ringside Pass, e aumenta l’attesa per WWE 2K26, che sarà disponibile a partire dal 6 marzo per PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 2 e PC tramite Steam.

Presentato dal commentatore WWE Wade Barrett, il Gameplay Ringside Report inizia approfondendo quattro nuovissimi tipi di match: Dumpster Match, I Quit Match, Three Stages of Hell e Inferno Match.

Il Dumpster Match è un incontro senza regole dove il concorrente deve gettare il proprio avversario in un cassonetto e chiudere il coperchio prima che questo possa scappare. Il match viene mostrato tramite un filmato in cui Je’Von Evans affronta Ethan Page in un parcheggio, sbattendolo contro un’auto prima di lanciarlo nel cassonetto.

L’I Quit Match è un incontro brutale in cui il primo combattente che riesce a sottomettere e far arrendere verbalmente l’avversario ottiene la vittoria. I partecipanti possono usare sedie di acciaio e altri oggetti per applicare pressione sugli arti e infliggere punizioni fisiche, logorando la volontà dell’avversario fino a costringerlo a pronunciare “I quit” al microfono teso dall’arbitro. Nel video, Bron Breakker blocca il braccio di Seth Rollins tra la seduta e lo schienale di una sedia di acciaio nel tentativo di costringerlo alla resa.

Nel Three Stages of Hell, i concorrenti devono affrontare fino a tre match consecutivi, il primo che vince due round su tre ottiene la vittoria. I tipi di match inclusi in Three Stages of Hell seguono regole normali, Extreme Rules, Inferno, I Quit, Dumpster, Hell in a Cell, Steel Cage, Table, Ladder, TLC, Casket e Ambulance. Nel filmato, le leggende della WWE “Stone Cold” Steve Austin e Triple H si affrontano in un match con regole normali, seguito da uno con regole estreme e, infine, da un match nella Steel Cage.

L’Inferno Match è un tipo di incontro particolare e sinistro, durante il quale il ring è circondato da un muro di fiamme, che diventa più alto e intenso man mano gli avversari si sbattono a vicenda sul tappeto. Gli impatti più violenti fanno alzare le fiamme, aumentando il rischio e l’intensità man mano che il match procede. Nel video viene mostrato un classico scontro tra l’Undertaker dell’era Ministry of Darkness e Kane del ’98 (disponibile come parte dell’Attitude Era Edition Pack) in un tipo di match che entrambi conoscono fin troppo bene. L’Undertaker ottiene la vittoria, mentre l’arbitro corre a spegnere Kane sconfitto con un estintore.

Il Ringside Report si concentra sugli elementi principali del gameplay. In primo piano vengono mostrati i nuovi ampi ambienti e le interazioni con ambiente e oggetti. Nel nuovo ambiente Scrapyard, Becky Lynch si arrampica ad altezze vertiginose per punire Maxxine Dupree, mentre “Stone Cold” Steve Austin solleva Booker T nel nuovo carrello della spesa interattivo. Dominik Mysterio mostra un ulteriore utilizzo del carrello attaccando suo padre, Rey Mysterio, mentre giace indifeso nel carrello, prima di schiantarlo contro il ring. Successivamente, Trick Williams affronta Ricky Saints, debuttando nella serie WWE 2K, e utilizza uno dei nuovi oggetti interattivi più malvagi: un sacco di chiodini. Williams viene mostrato mentre rovescia il sacco sul tappeto del ring, prima di colpire con un Superplex Saints sopra la pila di chiodini.

Un altro nuovo inserimento nel roster, Rey Fenix, viene mostrato mentre impila dei tavoli, un nuovo modo per infliggere danni agli avversari in WWE 2K26. Fenix lancia suo fratello, Penta, oltre la terza corda e attraverso entrambi i tavoli ai bordi del ring, creando una pila di frammenti di legno e metallo. Nei match per il titolo, le cinture sono disponibili su un piedistallo a bordo ring e possono essere utilizzate per infliggere ulteriore dolore, come dimostrato da CM Punk, che colpisce Drew McIntyre con il World Heavyweight Championship.

Infine, la leggenda della WWE Chyna affronta Rhea Ripley in un match “fantasy” per mostrare il combattimento contro il pubblico e le barriere, inclusi nuovi colpi e prese effettuati sulle barriere. Vengono mostrati anche gli attacchi a sorpresa, disponibili in determinati ambienti, mentre il nuovo arrivato della serie Myles Borne irrompe in scena per interferire in una battaglia nel Scrapyard tra Ricky Saints ed Ethan Page.

Le Azioni Match iniziali permettono ai giocatori di stringere la mano, infliggere colpi a sorpresa, attingere energia dal pubblico e compiere altre azioni che arricchiscono la narrazione, prima ancora che suoni il campanello. Vengono mostrate le interazioni pre-match tra Jade Cargill e Naomi, Road Dogg e X-Pac, e Wade Barrett e Sheamus. A seguire, sono presentate le nuove sequenze che permettono ai giocatori di programmare un set specifico di mosse che l’A.I. eseguirà in un certo ordine, personalizzabili in Create-A Moveset, come dimostrato da Penta contro Chad Gable.

Le rivalità ora si estendono anche ai modi Play Now ed Esibizione, facendo sì che i match e le relazioni abbiano conseguenze durature. Scintille tra Rhea Ripley e Iyo Sky, e tra Naomi e Jade Cargill, mostrano come le azioni di rivalità in stile Universe siano ora presenti anche in modalità di gioco più casual.

I miglioramenti includono un nuovo team di commentatori composto da Michael Cole, Wade Barrett, Corey Graves e Booker T. Gli ingressi interattivi permettono ora ai giocatori di controllare le provocazioni, attivare gli effetti pirotecnici e coinvolgere il pubblico. Nuovi arbitri e una nuova modalità broadcast contribuiscono inoltre ad aumentare realismo e immersione.

Con tutte queste funzionalità nuove e migliorate, WWE 2K26 punta a offrire ai giocatori la massima libertà per vivere le proprie fantasie WWE e per giocare come desiderano.

Le edizioni di WWE 2K26 disponibili per il pre-ordine sono quattro. Le edizioni King of Kings, Attitude Era e Monday Night War saranno distribuite in tutto il mondo venerdì 6 marzo 2026, con sette giorni di accesso anticipato rispetto alla Standard Edition, che sarà disponibile venerdì 13 marzo 2026.