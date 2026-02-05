Nintendo Direct: Vetrina dei partner

IL NUOVO NINTENDO DIRECT: PARTNER SHOWCASE SVELA NUMEROSI TITOLI INEDITI E CLASSICI IN ARRIVO SU NINTENDO SWITCH 2 E NINTENDO SWITCH

Tra i titoli in evidenza Indiana Jones e l’antico Cerchio, Fallout 4: Anniversary Edition, Resident Evil Requiem e Orbitals

Nintendo Direct: Partner Showcase

https://www.youtube.com/live/nrd8lQXaZyM

Il nuovo Nintendo Direct: Partner Showcase ha presentato un mix di titoli classici riproposti in versione migliorata o aggiornata, grandi avventure che debuttano su Nintendo Switch 2 e giochi inediti in arrivo sia su Nintendo Switch 2 che su Nintendo Switch.

Tra gli annunci in evidenza possiamo annoverare franchise di Bethesda Game Studios e MachineGames che fanno il loro debutto su Nintendo Switch 2, tra cui l’arrivo di un leggendario archeologo e avventuriero con Indiana Jones e l’antico Cerchio, la raccolta completa delle avventure nella Zona Contaminata con Fallout 4: Anniversary Edition e l’esperienza con grafica e gameplay migliorati diThe Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Leggi anche INDIE WORLD / NINTENDO DIRECT: PARTNER SHOWCASE

Todd Howard, Studio Head & Creative Director di Bethesda Softworks, ha commentato: "Lavorare su Nintendo Switch è stata un'esperienza incredibile, dato che è un hardware eccellente e anche molto personale, quando lo si usa. Siamo entusiasti di portare per la prima volta alcuni nostri franchise su [piattaforme] Nintendo."

La presentazione ha inoltre fornito uno sguardo ravvicinato a: Orbitals, un’avventura co-op fantascientifica esclusiva per Nintendo Switch 2 e ambientata in una galassia dall’estetica ispirata agli anime del passato; Resident Evil Requiem per Nintendo Switch 2, con l’annuncio che un video della serie “Creator’s Voice” dedicato al gioco verrà pubblicato prossimamente; TOKYO SCRAMBLE, un misterioso e impegnativo gioco d’azione survival-puzzle ambientato nel sottosuolo della capitale giapponese, in arrivo in esclusiva per Nintendo Switch 2; PRAGMATA, un’avventura d’azione fantascientifica con un tocco unico di hacking; il debutto su Nintendo Switch 2 dell’epico e vastissimo RPG FINAL FANTASY VII REBIRTH; e PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse, il nuovo capitolo della serie mystery adventure PARANORMASIGHT.

Il Nintendo Direct: Partner Showcase completo è disponibile qui:

https://www.youtube.com/live/nrd8lQXaZyM

Seguono maggiori informazioni sui titoli presentati:

Indiana Jones e l’antico Cerchio : quando l’avventura chiama, Indiana Jones risponde. Il leggendario avventuriero ritorna in una storia originale ambientata nel 1937, tra gli eventi di Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta e Indiana Jones e l'ultima crociata . Sfrutta la frusta e l’ingegno di Indy per affrontare forze malvagie mentre viaggi dalle aule del Marshall College ai templi sepolti di Sukhotai per svelare i segreti dell’antico Cerchio. Indiana Jones e l'antico Cerchio sarà disponibile su Nintendo Switch 2 dal 12 maggio, sia in versione su scheda che scaricabile. I preordini si apriranno oggi stesso nel Nintendo eShop.

quando l’avventura chiama, Indiana Jones risponde. Il leggendario avventuriero ritorna in una storia originale ambientata nel 1937, tra gli eventi di e . Sfrutta la frusta e l’ingegno di Indy per affrontare forze malvagie mentre viaggi dalle aule del Marshall College ai templi sepolti di Sukhotai per svelare i segreti dell’antico Cerchio. sarà disponibile su Nintendo Switch 2 dal 12 maggio, sia in versione su scheda che scaricabile. I preordini si apriranno oggi stesso nel Nintendo eShop. Fallout 4: Anniversary Edition : festeggia un decennio di avventure, sopravvivenza e decisioni in un mondo stravolto per sempre.Recupera risorse, costruisci, combatti e stringi alleanze nei panni di un abitante del Vault, mentre provi a rimodellare la Zona Contaminata e quel che rimane della civiltà in Fallout 4: Anniversary Edition .I giocatori sono liberi di di esplorare e di assistere alle conseguenze delle proprie decisioni in un vastissimo mondo aperto che offre centinaia di luoghi, personaggi e missioni. Questa nuova edizione del gioco include sei add-on ufficiali e oltre 150 oggetti del Creation Club per ingrandire l’avventura. Quindi prendi il tuo Pip Boy e preparati a Fallout 4: Anniversary Edition , in arrivo su Nintendo Switch 2 in versione scaricabile il 24 febbraio e su scheda il 28 aprile. I preordini si apriranno oggi stesso nel Nintendo eShop.

festeggia un decennio di avventure, sopravvivenza e decisioni in un mondo stravolto per sempre.Recupera risorse, costruisci, combatti e stringi alleanze nei panni di un abitante del Vault, mentre provi a rimodellare la Zona Contaminata e quel che rimane della civiltà in .I giocatori sono liberi di di esplorare e di assistere alle conseguenze delle proprie decisioni in un vastissimo mondo aperto che offre centinaia di luoghi, personaggi e missioni. Questa nuova edizione del gioco include sei add-on ufficiali e oltre 150 oggetti del Creation Club per ingrandire l’avventura. Quindi prendi il tuo Pip Boy e preparati a , in arrivo su Nintendo Switch 2 in versione scaricabile il 24 febbraio e su scheda il 28 aprile. I preordini si apriranno oggi stesso nel Nintendo eShop. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered : esplora come mai prima d’ora i vasti paesaggi di Cyrodiil, in una versione con grafica e gameplay migliorati del celebre RPG fantasy a mondo aperto. Veterani ed esperti sono invitati ad avventurarsi nel ricco mondo di questa versione modernizzata del Gioco dell’anno 2006. Con una grafica e prestazioni nuove e sorprendenti, ogni particolare del gioco è stato meticolosamente ricreato da zero: personaggi, armi, pezzi di formaggio e persino i dolcetti. Scopri tutto quello che questo amato classico ha da offrire, con le espansioni della storia già pubblicate “Isole Shivering” e “Cavalieri dei Nove”. Tutte le strade riportano a Oblivion in The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered , in arrivo per Nintendo Switch 2 sia in versione su scheda che scaricabile nel corso del 2026.

esplora come mai prima d’ora i vasti paesaggi di Cyrodiil, in una versione con grafica e gameplay migliorati del celebre RPG fantasy a mondo aperto. Veterani ed esperti sono invitati ad avventurarsi nel ricco mondo di questa versione modernizzata del Gioco dell’anno 2006. Con una grafica e prestazioni nuove e sorprendenti, ogni particolare del gioco è stato meticolosamente ricreato da zero: personaggi, armi, pezzi di formaggio e persino i dolcetti. Scopri tutto quello che questo amato classico ha da offrire, con le espansioni della storia già pubblicate “Isole Shivering” e “Cavalieri dei Nove”. Tutte le strade riportano a Oblivion in , in arrivo per Nintendo Switch 2 sia in versione su scheda che scaricabile nel corso del 2026. TOKYO SCRAMBLE : una lotta per la sopravvivenza ha inizio nelle profondità di Tokyo, dove ragionare con lucidità e prendere decisioni in una frazione di secondo può fare la differenza. Vesti i panni di Anna, una sopravvissuta che si ritrova in una rete di caverne sotterranee invase dagli Zino, misteriose creature simili a dinosauri. Con furtività, prontezza di spirito e incrollabile determinazione, dovrai cercare di fuggire da questo mondo preistorico. Inoltre, con GameShare 1, fino a quattro giocatori possono fare squadra in locale oppure online tramite GameChat 2, per aiutare Anna a sopravvivere ai pericoli del sottosuolo in TOKYO SCRAMBLE , in arrivo in esclusiva per Nintendo Switch 2 l’11 febbraio. I preordini si apriranno oggi stesso nel Nintendo eShop.

una lotta per la sopravvivenza ha inizio nelle profondità di Tokyo, dove ragionare con lucidità e prendere decisioni in una frazione di secondo può fare la differenza. Vesti i panni di Anna, una sopravvissuta che si ritrova in una rete di caverne sotterranee invase dagli Zino, misteriose creature simili a dinosauri. Con furtività, prontezza di spirito e incrollabile determinazione, dovrai cercare di fuggire da questo mondo preistorico. Inoltre, con 1, fino a quattro giocatori possono fare squadra in locale oppure online tramite 2, per aiutare Anna a sopravvivere ai pericoli del sottosuolo in , in arrivo in esclusiva per Nintendo Switch 2 l’11 febbraio. I preordini si apriranno oggi stesso nel Nintendo eShop. Resident Evil Requiem : una nuova era survival horror ha inizio con Resident Evil Requiem , il più recente e più immersivo episodio della celebre serie. Tuffati con l’analista dell’FBI Grace Ashcroft e il leggendario agente Leon S. Kennedy in un viaggio che vedrà le loro vicende e i loro stili di gameplay unici intrecciarsi per dare vita a un’esperienza che farà rabbrividire i giocatori fino al midollo. Svela la storia a modo tuo, scegliendo tra diverse impostazioni di difficoltà e passando in ogni momento dalla visuale in soggettiva a quella in terza persona. Inoltre, il Nintendo Switch 2 Pro Controller edizione speciale Resident Evil Requiem sarà disponibile al lancio del gioco, mentre gli amiibo di Grace e Leon, i primi di sempre per Resident Evil , usciranno in contemporanea quest’estate. Resident Evil Requiem arriva su Nintendo Switch 2 il 27 febbraio. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop.

una nuova era survival horror ha inizio con , il più recente e più immersivo episodio della celebre serie. Tuffati con l’analista dell’FBI Grace Ashcroft e il leggendario agente Leon S. Kennedy in un viaggio che vedrà le loro vicende e i loro stili di gameplay unici intrecciarsi per dare vita a un’esperienza che farà rabbrividire i giocatori fino al midollo. Svela la storia a modo tuo, scegliendo tra diverse impostazioni di difficoltà e passando in ogni momento dalla visuale in soggettiva a quella in terza persona. Inoltre, il Nintendo Switch 2 Pro Controller edizione speciale Resident Evil Requiem sarà disponibile al lancio del gioco, mentre gli amiibo di Grace e Leon, i primi di sempre per , usciranno in contemporanea quest’estate. arriva su Nintendo Switch 2 il 27 febbraio. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop. PRAGMATA : arriva una nuovissima avventura fantascientifica da Capcom. Ambientata in un futuro prossimo, la storia vede l’esploratore spaziale Hugh Williams e l’androide Diana intrappolati in una stazione di ricerca lunare, alla ricerca di un modo per fuggire e tornare sulla Terra. Gioca controllando allo stesso tempo entrambi i protagonisti, sfruttando le speciali facoltà di hackeraggio di Diana per penetrare le difese dei nemici e dare così a Hugh la possibilità di abbatterli con un variegato arsenale di armi da fuoco. PRAGMATA sarà disponibile per Nintendo Switch 2 a partire dal 24 aprile, assieme a un amiibo di Diana che i giocatori potranno usare per ottenere oggetti nel gioco. Prova il gameplay unico del gioco con la versione demo, in arrivo oggi stesso nel Nintendo eShop.

arriva una nuovissima avventura fantascientifica da Capcom. Ambientata in un futuro prossimo, la storia vede l’esploratore spaziale Hugh Williams e l’androide Diana intrappolati in una stazione di ricerca lunare, alla ricerca di un modo per fuggire e tornare sulla Terra. Gioca controllando allo stesso tempo entrambi i protagonisti, sfruttando le speciali facoltà di hackeraggio di Diana per penetrare le difese dei nemici e dare così a Hugh la possibilità di abbatterli con un variegato arsenale di armi da fuoco. sarà disponibile per Nintendo Switch 2 a partire dal 24 aprile, assieme a un amiibo di Diana che i giocatori potranno usare per ottenere oggetti nel gioco. Prova il gameplay unico del gioco con la versione demo, in arrivo oggi stesso nel Nintendo eShop. Orbitals : lanciati con Maki e Omura in questa avventura intergalattica per due giocatori a base di rompicapi e piattaforme, ambientata in un universo ispirato agli anime del passato. In arrivo in esclusiva per Nintendo Switch 2, Orbitals permette ai giocatori di collaborare per affrontare il letale Muro tempestoso e i pericoli al di là di esso per salvare la loro casa. Progettato per un gioco in cooperativa asimmetrico, sia con schermo condiviso in locale che online tramite GameShare o in matchmaking con un amico, Orbitals premia il lavoro di squadra e la comunicazione. Trovate la salvezza assieme in Orbitals , in arrivo in esclusiva per Nintendo Switch 2 quest'estate.

lanciati con Maki e Omura in questa avventura intergalattica per due giocatori a base di rompicapi e piattaforme, ambientata in un universo ispirato agli anime del passato. In arrivo in esclusiva per Nintendo Switch 2, permette ai giocatori di collaborare per affrontare il letale Muro tempestoso e i pericoli al di là di esso per salvare la loro casa. Progettato per un gioco in cooperativa asimmetrico, sia con schermo condiviso in locale che online tramite GameShare o in matchmaking con un amico, premia il lavoro di squadra e la comunicazione. Trovate la salvezza assieme in , in arrivo in esclusiva per Nintendo Switch 2 quest'estate. FINAL FANTASY VII REBIRTH : il destino del pianeta è nelle tue mani nel secondo gioco della trilogia remake di FINAL FANTASY VII: FINAL FANTASY VII REBIRTH . Cloud Strife e i suoi compagni fuggono dalla città di Midgar e si avventurano in un vasto mondo sulle tracce di Sephiroth, un’inquietante figura emersa dal passato di Cloud e determinata a dominare il pianeta. Cavalca Chocobo, sfreccia su pianure sconfinate ed esplora un vasto mondo con nuove caratteristiche e personaggi da incontrare man mano che la storia si dipana. Unisciti a Cloud Strife e alla sua banda in FINAL FANTASY VII REBIRTH , in arrivo su Nintendo Switch 2 il 3 giugno. I preordini si apriranno oggi stesso nel Nintendo eShop, con bonus digitali disponibili con il preordine di qualsiasi edizione.

il destino del pianeta è nelle tue mani nel secondo gioco della trilogia remake di FINAL FANTASY VII: . Cloud Strife e i suoi compagni fuggono dalla città di Midgar e si avventurano in un vasto mondo sulle tracce di Sephiroth, un’inquietante figura emersa dal passato di Cloud e determinata a dominare il pianeta. Cavalca Chocobo, sfreccia su pianure sconfinate ed esplora un vasto mondo con nuove caratteristiche e personaggi da incontrare man mano che la storia si dipana. Unisciti a Cloud Strife e alla sua banda in , in arrivo su Nintendo Switch 2 il 3 giugno. I preordini si apriranno oggi stesso nel Nintendo eShop, con bonus digitali disponibili con il preordine di qualsiasi edizione. Kyoto Xanadu : ambientato in una realtà alternativa in cui Kyoto è la capitale del Giappone, Kyoto Xanadu vede i giocatori affrontare mostri e misteri provenienti da un grande labirinto, noto come Xanadu. Nei panni di uno studente, dovrai affrontare il labirinto e superare le sfide all’interno di Xanadu, approfondendo al contempo il tuo rapporto con vari personaggi nella vita di ogni giorno. Svela la verità nascosta nel labirinto e nella stessa Kyoto in Kyoto Xanadu , in arrivo su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch quest’estate.

ambientato in una realtà alternativa in cui Kyoto è la capitale del Giappone, vede i giocatori affrontare mostri e misteri provenienti da un grande labirinto, noto come Xanadu. Nei panni di uno studente, dovrai affrontare il labirinto e superare le sfide all’interno di Xanadu, approfondendo al contempo il tuo rapporto con vari personaggi nella vita di ogni giorno. Svela la verità nascosta nel labirinto e nella stessa Kyoto in , in arrivo su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch quest’estate. Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok : parti per un epico viaggio nello Sky Realm. In questo RPG d’azione dalla grafica strabiliante, i giocatori viaggeranno al fianco di un variegato cast di alleati, esplorando incredibili isole sospese e affrontando potenti nemici. Con oltre 20 personaggi giocabili, fino a quattro giocatori possono fare squadra in locale3 oppure online4 e divertirsi in multiplayer con Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok , che arriverà su Nintendo Switch 2 il 9 luglio.

parti per un epico viaggio nello Sky Realm. In questo RPG d’azione dalla grafica strabiliante, i giocatori viaggeranno al fianco di un variegato cast di alleati, esplorando incredibili isole sospese e affrontando potenti nemici. Con oltre 20 personaggi giocabili, fino a quattro giocatori possono fare squadra in locale3 oppure online4 e divertirsi in multiplayer con , che arriverà su Nintendo Switch 2 il 9 luglio. PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse : fin dove ti spingeresti per sopravvivere a una maledizione? Svela un affascinante mistero sovrannaturale agendo da diversi punti di vista in questa nuova avventura della serie PARANORMASIGHT . Ambientata nella regione costiera di Ise-shima, in Giappone, la storia offre ai giocatori nuove suggestive località, leggende sovrannaturali e un cast di nuovi personaggi da conoscere mentre si districano tra gli inquietanti misteri che circondano le Mermaids of Ise. PARANORMASIGHT: The Mermaid’s Curse arriva su Nintendo Switch il 19 febbraio. I preordini si apriranno oggi stesso nel Nintendo eShop.

fin dove ti spingeresti per sopravvivere a una maledizione? Svela un affascinante mistero sovrannaturale agendo da diversi punti di vista in questa nuova avventura della serie . Ambientata nella regione costiera di Ise-shima, in Giappone, la storia offre ai giocatori nuove suggestive località, leggende sovrannaturali e un cast di nuovi personaggi da conoscere mentre si districano tra gli inquietanti misteri che circondano le Mermaids of Ise. arriva su Nintendo Switch il 19 febbraio. I preordini si apriranno oggi stesso nel Nintendo eShop. Turok: Origins : affronta feroci dinosauri e una minaccia aliena in Turok: Origins , in arrivo su Nintendo Switch 2. Parti per una missione interplanetaria alla ricerca di un superpotere capace di ribaltare le sorti del conflitto, in solitaria oppure con una squadra di guerrieri online. Turok: Origins si farà strada su Nintendo Switch 2 il prossimo autunno.

affronta feroci dinosauri e una minaccia aliena in , in arrivo su Nintendo Switch 2. Parti per una missione interplanetaria alla ricerca di un superpotere capace di ribaltare le sorti del conflitto, in solitaria oppure con una squadra di guerrieri online. si farà strada su Nintendo Switch 2 il prossimo autunno. Digimon Story Time Stranger : il destino di due mondi è nelle tue mani in Digimon Story Time Stranger . I giocatori si troveranno immersi in un evento apocalittico che porterà sia il mondo umano che il Digital World sull’orlo della rovina. Per salvare entrambi i mondi, i giocatori dovranno districarsi tra oltre 450 Digimon con percorsi di evoluzione non lineari, in combattimenti strategici a turni. I giocatori su Nintendo Switch 2 potranno inoltre scegliere la loro modalità grafica preferita. È tempo di evolversi con Digimon Story Time Stranger , in arrivo per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch il 10 luglio. I preordini si apriranno oggi stesso nel Nintendo eShop.

il destino di due mondi è nelle tue mani in . I giocatori si troveranno immersi in un evento apocalittico che porterà sia il mondo umano che il Digital World sull’orlo della rovina. Per salvare entrambi i mondi, i giocatori dovranno districarsi tra oltre 450 Digimon con percorsi di evoluzione non lineari, in combattimenti strategici a turni. I giocatori su Nintendo Switch 2 potranno inoltre scegliere la loro modalità grafica preferita. È tempo di evolversi con , in arrivo per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch il 10 luglio. I preordini si apriranno oggi stesso nel Nintendo eShop. Valheim : diventa uno dei guerrieri eletti di Odino, sopravvivi in un reame infestato da mostri e guadagnati un posto nelle sue sale in Valheim , un gioco di esplorazione vichinga apprezzato in tutto il mondo. I giocatori possono affrontare l’avventura da soli oppure fare squadra con un massimo di altri nove amici online, per scoprire le terre e i mari di un meraviglioso mondo generato proceduralmente. In questo titolo completamente ottimizzato per Nintendo Switch 2, compreso il supporto ai comandi stile mouse dei Joy-Con 2 e al rumble HD 2, è possibile innalzare possenti edifici vichinghi, creare nuovo equipaggiamento o cucinare pietanze per prepararsi alle battaglie. Valheim arriverà su Nintendo Switch 2 quest’anno.

diventa uno dei guerrieri eletti di Odino, sopravvivi in un reame infestato da mostri e guadagnati un posto nelle sue sale in , un gioco di esplorazione vichinga apprezzato in tutto il mondo. I giocatori possono affrontare l’avventura da soli oppure fare squadra con un massimo di altri nove amici online, per scoprire le terre e i mari di un meraviglioso mondo generato proceduralmente. In questo titolo completamente ottimizzato per Nintendo Switch 2, compreso il supporto ai comandi stile mouse dei Joy-Con 2 e al rumble HD 2, è possibile innalzare possenti edifici vichinghi, creare nuovo equipaggiamento o cucinare pietanze per prepararsi alle battaglie. arriverà su Nintendo Switch 2 quest’anno. MONSTER HUNTER STORIES 3: TWISTED REFLECTION : parti per un nuovo viaggio con la prossima avventura della serie di RPG a turni di Capcom. Ti addentrerai in un mondo dove l’ordine naturale è collassato, i mostri rischiano l’estinzione e un misterioso drago anziano ti separa dalla verità. Fai amicizia con i Monstie, allevali e sblocca le loro potenti abilità con il Rituale sciamanico e il Ripristino degli habitat in MONSTER HUNTER STORIES 3: TWISTED REFLECTION , disponibile per Nintendo Switch 2 dal 13 marzo. I preordini e una versione demo sono già disponibili nel Nintendo eShop.

parti per un nuovo viaggio con la prossima avventura della serie di RPG a turni di Capcom. Ti addentrerai in un mondo dove l’ordine naturale è collassato, i mostri rischiano l’estinzione e un misterioso drago anziano ti separa dalla verità. Fai amicizia con i Monstie, allevali e sblocca le loro potenti abilità con il Rituale sciamanico e il Ripristino degli habitat in , disponibile per Nintendo Switch 2 dal 13 marzo. I preordini e una versione demo sono già disponibili nel Nintendo eShop. CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS : preparati a spettacolari partite di calcio nel nuovo titolo dell’amatissima serie di anime Captain Tsubasa. CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS include 22 formazioni d’élite e oltre 110 personaggi. Con una serie di giocate spettacolari da parte di atleti internazionali che portano il gioco a una serie di momenti mozzafiato, i giocatori potranno sfruttare mosse speciali e potenti conclusioni per arrivare alla vetta del calcio mondiale. CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS è in arrivo quest'anno su Nintendo Switch.

preparati a spettacolari partite di calcio nel nuovo titolo dell’amatissima serie di anime Captain Tsubasa. include 22 formazioni d’élite e oltre 110 personaggi. Con una serie di giocate spettacolari da parte di atleti internazionali che portano il gioco a una serie di momenti mozzafiato, i giocatori potranno sfruttare mosse speciali e potenti conclusioni per arrivare alla vetta del calcio mondiale. è in arrivo quest'anno su Nintendo Switch. SUPER BOMBERMAN COLLECTION : il party game SUPER BOMBERMAN è ora disponibile in una collezione che include sette titoli in 12 versioni differenti, tra cui le versioni localizzate di SUPER BOMBERMAN 4 e SUPER BOMBERMAN 5, mai pubblicate prima! Sono compresi una modalità BOSS RUSH, funzionalità di supporto, librerie e altro, e si potrà fare squadra con fino ad altri tre giocatori tramite GameShare per condividere un divertimento esplosivo! Il caos di questa serie classica ritorna con SUPER BOMBERMAN COLLECTION – Nintendo Switch 2 Edition per Nintendo Switch 2 e SUPER BOMBERMAN COLLECTION per Nintendo Switch, disponibili entrambi oggi stesso.

il party game è ora disponibile in una collezione che include sette titoli in 12 versioni differenti, tra cui le versioni localizzate di SUPER BOMBERMAN 4 e SUPER BOMBERMAN 5, mai pubblicate prima! Sono compresi una modalità BOSS RUSH, funzionalità di supporto, librerie e altro, e si potrà fare squadra con fino ad altri tre giocatori tramite GameShare per condividere un divertimento esplosivo! Il caos di questa serie classica ritorna con per Nintendo Switch 2 e per Nintendo Switch, disponibili entrambi oggi stesso. Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition : è ora di forgiare il tuo destino. Esplora caverne contorte, affronta creature corrotte e svela antichi misteri nel cuore del regno... il tutto con la comodità di Nintendo Switch 2. Con una risoluzione più alta, frame rate migliorato ed effetti aggiuntivi, Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition permette di tuffarsi in un’avventura action dal classico stile 2D attraverso un vasto mondo interconnesso. Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition sarà disponibile su Nintendo Switch 2 oggi stesso. Chi gioca su Nintendo Switch 2 e possiede già Hollow Knight per Nintendo Switch può passare alla Nintendo Switch 2 Edition grazie a un pacchetto upgrade gratuito5.

è ora di forgiare il tuo destino. Esplora caverne contorte, affronta creature corrotte e svela antichi misteri nel cuore del regno... il tutto con la comodità di Nintendo Switch 2. Con una risoluzione più alta, frame rate migliorato ed effetti aggiuntivi, permette di tuffarsi in un’avventura action dal classico stile 2D attraverso un vasto mondo interconnesso. sarà disponibile su Nintendo Switch 2 oggi stesso. Chi gioca su Nintendo Switch 2 e possiede già Hollow Knight per Nintendo Switch può passare alla Nintendo Switch 2 Edition grazie a un pacchetto upgrade gratuito5. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales : parti per un pericoloso viaggio per annullare una maledizione e salvare il tuo regno, un viaggio che ti farà attraversare quattro ere diverse, in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales . Questo nuovo action-RPG per giocatore singolo, creato dagli autori della serie OCTOPATH TRAVELER , ti farà seguire le vicende di Elliot the Adventurer e della fata che lo accompagna, Faie, in un’avventura piena di azione, esplorazione ed emozioni. Sette tipi diversi di armi, potenziamenti di Magicite personalizzabili e le potenti mosse di Faie ti aiuteranno nel tuo viaggio in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales , in arrivo su Nintendo Switch 2 il 18 giugno.

parti per un pericoloso viaggio per annullare una maledizione e salvare il tuo regno, un viaggio che ti farà attraversare quattro ere diverse, in . Questo nuovo action-RPG per giocatore singolo, creato dagli autori della serie , ti farà seguire le vicende di Elliot the Adventurer e della fata che lo accompagna, Faie, in un’avventura piena di azione, esplorazione ed emozioni. Sette tipi diversi di armi, potenziamenti di Magicite personalizzabili e le potenti mosse di Faie ti aiuteranno nel tuo viaggio in , in arrivo su Nintendo Switch 2 il 18 giugno. New Arcade Archives 2 e Console Archives Games : preparati a giocare a grandi classici a casa o dove vuoi. Combatti contro instancabili nemici, trappole mortali e forze soprannaturali nel tentativo di fermare i malvagi piani dell’imperatore Ashtar in Console Archives NINJA GAIDEN II: THE DARK SWORD OF CHAOS . ,Oppure vivi l’ebbrezza degli sport estremi invernali con Console Archives Cool Boarders , in cui potrai sfrecciare sulla tavola lungo pendii innevati, affrontare curve al limite ed esibirti in trick spettacolari. Questi titoli saranno disponibili su Nintendo Switch 2 oggi stesso. Altri giochi arriveranno invece nel corso dell’anno, tra cui Arcade Archives 2 Rave Racer per Nintendo Switch 2 e Arcade Archives Rave Racer per Nintendo Switch, in cui ogni tracciato è pieno di colori, curve strette e drammatici cambi di quota che spingono le tue abilità al limite. Doraemon , SONIC WINGS Special e altri titoli si uniranno al catalogo Console Archives.

e : preparati a giocare a grandi classici a casa o dove vuoi. Combatti contro instancabili nemici, trappole mortali e forze soprannaturali nel tentativo di fermare i malvagi piani dell’imperatore Ashtar in . ,Oppure vivi l’ebbrezza degli sport estremi invernali con , in cui potrai sfrecciare sulla tavola lungo pendii innevati, affrontare curve al limite ed esibirti in trick spettacolari. Questi titoli saranno disponibili su Nintendo Switch 2 oggi stesso. Altri giochi arriveranno invece nel corso dell’anno, tra cui per Nintendo Switch 2 e per Nintendo Switch, in cui ogni tracciato è pieno di colori, curve strette e drammatici cambi di quota che spingono le tue abilità al limite. , e altri titoli si uniranno al catalogo eFootball Kick-Off!: vivi la passione e l’entusiasmo del calcio dove e quando vuoi, per conto tuo con gli amici, offline o online, con eFootball Kick-Off! Gioca in modalità Tour mondiale per costruire la tua squadra di club e partecipare a varie competizioni mondiali. Oppure, cimentati nella modalità Coppa Internazionale e vivi l’entusiasmo dell’evento calcistico definitivo in cui le squadre nazionali si sfidano per la supremazia globale. I giocatori meno esperti possono divertirsi anche in una modalità di calcio a 6 che offre un sacco di possibilità di segnare e un sistema di classifica che premia le prestazioni e permette di migliorare passo dopo passo. eFootball Kick-Off! arriverà su Nintendo Switch 2 quest’estate.

Oltre ai giochi citati sopra, la presentazione ha mostrato anche un breve montaggio dedicato ad altri titoli in arrivo prossimamente su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch, tra cui:

Disney Dreamlight Valley – Nintendo Switch 2 Edition , in cui puoi esplorare un mondo immerso nella magia Disney. Con prestazioni e grafica migliorate, un limite di oggetti aumentato e altro ancora, i giocatori potranno scoprire avvincenti storie nella versione per Nintendo Switch 2, in arrivo il 25 marzo.

, in cui puoi esplorare un mondo immerso nella magia Disney. Con prestazioni e grafica migliorate, un limite di oggetti aumentato e altro ancora, i giocatori potranno scoprire avvincenti storie nella versione per Nintendo Switch 2, in arrivo il 25 marzo. PGA TOUR 2K25 , in cui puoi farti strada tra le stelle del golf sul palcoscenico più grande che ci sia. I fan del golf possono affrontare il test definitivo: The PGA Championship, The U.S. Open e The Open Championship. Trionfa sul green in PGA TOUR 2K25 , in arrivo su Nintendo Switch 2 il 6 febbraio.

, in cui puoi farti strada tra le stelle del golf sul palcoscenico più grande che ci sia. I fan del golf possono affrontare il test definitivo: The PGA Championship, The U.S. Open e The Open Championship. Trionfa sul green in , in arrivo su Nintendo Switch 2 il 6 febbraio. WWE 2K26 , in cui i fan possono scegliere dal più ampio roster di lottatori nella storia del franchise, con oltre 400 Superstar e Leggende giocabili provenienti da epoche diverse del wrestling. Con nuovi generi di incontri, la modalità Universe e una modalità MyFACTION ancora più ricca, i fan potranno salire sul ring con Nintendo Switch 2 dal 13 marzo. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop.

, in cui i fan possono scegliere dal più ampio roster di lottatori nella storia del franchise, con oltre 400 Superstar e Leggende giocabili provenienti da epoche diverse del wrestling. Con nuovi generi di incontri, la modalità Universe e una modalità MyFACTION ancora più ricca, i fan potranno salire sul ring con Nintendo Switch 2 dal 13 marzo. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop. Shadow Tactics: Blades of the Shogun , in cui dovrai superare in astuzia i nemici per diventare il guerriero più letale di tutti. Preparati all’azione tattica stealth su Nintendo Switch 2 a partire dal 18 marzo. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop.

, in cui dovrai superare in astuzia i nemici per diventare il guerriero più letale di tutti. Preparati all’azione tattica stealth su Nintendo Switch 2 a partire dal 18 marzo. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop. Another Eden Begins , dove un’avventura intramontabile tra spazio e tempo è in procinto di iniziare. Questo RPG basato sui viaggi nel tempo arriverà su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch quest'estate.

, dove un’avventura intramontabile tra spazio e tempo è in procinto di iniziare. Questo RPG basato sui viaggi nel tempo arriverà su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch quest'estate. Goat Simulator 3 carica a testa bassa su Nintendo Switch 2. I fan della serie potranno divertirsi a seminare il caos da soli oppure causare il doppio dei danni in coppia con un amico. Goat Simulator 3 arriverà il 1° aprile, e i preordini si apriranno oggi stesso nel Nintendo eShop.

carica a testa bassa su Nintendo Switch 2. I fan della serie potranno divertirsi a seminare il caos da soli oppure causare il doppio dei danni in coppia con un amico. arriverà il 1° aprile, e i preordini si apriranno oggi stesso nel Nintendo eShop. Culdcept BEGINS – Nintendo Switch 2 Edition , in cui dovrai lanciare dadi, evocare creature e ottenere la vittoria in una sfida strategica definitiva. Culdcept BEGINS – Nintendo Switch 2 Edition arriverà su Nintendo Switch 2, e Culdcept BEGINS su Nintendo Switch, il 16 luglio.

, in cui dovrai lanciare dadi, evocare creature e ottenere la vittoria in una sfida strategica definitiva. arriverà su Nintendo Switch 2, e su Nintendo Switch, il 16 luglio. Scott Pilgrim EX si prepara a farsi strada in una nuova era. Fai squadra con gli amici e combatti attraverso lo spazio e il tempo su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch a partire dal 3 marzo.

si prepara a farsi strada in una nuova era. Fai squadra con gli amici e combatti attraverso lo spazio e il tempo su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch a partire dal 3 marzo. Star Trek: Voyager – Across the Unknown ti metterà al comando della USS Voyager e del suo equipaggio, di cui dovrai garantire la sopravvivenza in un lungo viaggio verso casa. In arrivo su Nintendo Switch 2 il 18 febbraio. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop.

ti metterà al comando della USS Voyager e del suo equipaggio, di cui dovrai garantire la sopravvivenza in un lungo viaggio verso casa. In arrivo su Nintendo Switch 2 il 18 febbraio. I preordini sono già aperti nel Nintendo eShop. Tales of ARISE – Beyond the Dawn Edition , in cui dovrai seguire le avventure di Alphen e Shionne nella loro lotta congiunta per liberare il pianeta da 300 anni di oppressione, arriverà su Nintendo Switch 2 il 22 maggio.

, in cui dovrai seguire le avventure di Alphen e Shionne nella loro lotta congiunta per liberare il pianeta da 300 anni di oppressione, arriverà su Nintendo Switch 2 il 22 maggio. In REANIMAL dovrai fuggire da orrori indicibili e salvare i tuoi amici. Questa nuova avventura co-op piena di misteri e orrore arriverà su Nintendo Switch 2 il 13 febbraio, giusto in tempo per San Valentino.

Il Nintendo Direct: Partner Showcase di oggi ha offerto una variegata panoramica sui titoli inediti e classici in arrivo su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch, tra cui Indiana Jones e l’antico Cerchio, Fallout 4: Anniversary Edition, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Resident Evil Requiem, FINAL FANTASY VII REBIRTH, l’avventura spaziale co-op a base di rompicapi e piattaforme Orbitals, e molti altri.