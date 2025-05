Laura Pausini compie gli anni: festeggia con pizza, hamburger e karaoke tra amici

Una serata indimenticabile per Laura Pausini, che oggi, 16 maggio, celebra il suo compleanno circondata da amici, pizza e karaoke. La cantante, condividerà su Instagram le emozioni di questo giorno speciale, sottolineando l'importanza di festeggiare con semplicità e molta musica, come tradizione vuole. Auguri a Laura per un nuovo anno ricco di successi!

Laura Pausini celebra oggi, 16 maggio, il suo compleanno con una serata speciale all’insegna della semplicità, della musica e degli affetti più cari. La cantante ha condiviso su Instagram i dettagli della sua festa: "Il mio compleanno, come tutte le feste comandate, è per me un giorno importante. Ogni anno cerco di festeggiarlo in un modo diverso, possibilmente divertente e con la musica". Una festa intima con amici, cibo e tanta musica Quest’anno ha scelto di trascorrere la giornata a casa, circondata da amici stretti, gustando hamburger e pizza, e cantando al karaoke. Insieme al messaggio, ha pubblicato anche una foto in cui indossa una vivace tuta rossa e occhiali da vista alla moda, sottolineando il suo stile unico. "Ma ci siete anche voi con i vostri auguri e il vostro immancabile affetto. Sono fortunata? Sì. Grazie a tutti. Grazie alla Vita", ha aggiunto Laura Pausini, rivolgendosi con gratitudine ai suoi fan che ogni anno la inondano di affetto in occasione del suo compleanno. Nata il 16 maggio 1974 a Faenza, in provincia di Ravenna, e cresciuta a Solarolo, la cantante è uno dei volti più amati della musica italiana e internazionale. Anche quest’anno ha voluto condividere con il suo pubblico un momento personale, autentico e ricco di gioia.

