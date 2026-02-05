Sinner a Milano Centrale: Jannik sul treno simbolo di Milano Cortina 2026

Jannik Sinner sorprende Milano Centrale e diventa protagonista di un evento simbolico legato ai Giochi invernali 2026, tra curiosità dei passeggeri e aspettative sulla cerimonia inaugurale.

Per un giorno Jannik Sinner ha messo da parte la racchetta e si è presentato a sorpresa tra i binari della stazione di Milano Centrale, indossando i panni di controllore su un treno simbolicamente diretto verso Milano Cortina 2026.

L’iniziativa si è svolta oggi, giovedì 5 febbraio, alla vigilia della cerimonia di apertura dei Giochi invernali, in programma domani. Il tennista, primo volontario ufficiale dell’evento, non sarà presente all’inaugurazione, ma la sua apparizione ha acceso la curiosità dei viaggiatori e riaperto le ipotesi sulla sua possibile partecipazione futura.

Accanto a lui anche Bebe Vio, schermitrice paralimpica e volto simbolo dello sport italiano, che con un megafono ha invitato i passeggeri a salire sul convoglio “diretto alle emozioni olimpiche”. Sinner ha controllato i biglietti, salutato il pubblico e si è fermato per sorrisi e scambi rapidi con i presenti.