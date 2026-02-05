Fabrizio Frizzi, 68 anni oggi: il ricordo del volto amato della tv

Oggi Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 68 anni. Il conduttore romano, scomparso nel 2018 per un’emorragia cerebrale, resta una delle figure più amate della televisione italiana, ricordato per garbo, sorriso e umanità da colleghi e pubblico.

Il 5 febbraio segna una data speciale per chi ha seguito per anni Fabrizio Frizzi. Il presentatore romano avrebbe compiuto 68 anni. La sua morte, il 26 marzo 2018, arrivò improvvisa dopo un’emorragia cerebrale e lasciò un segno forte nel mondo dello spettacolo e tra i telespettatori che lo consideravano un volto familiare.

A riportarlo al centro dei pensieri è stato Carlo Conti, che sui social ha pubblicato una foto insieme all’amico accompagnata da poche parole, dirette: “Buon compleanno amico mio”. Un rapporto sincero, il loro, nato negli studi televisivi e proseguito lontano dalle telecamere.

Leggi anche Fabrizio Frizzi, il ricordo di Rita Dalla Chiesa: Mi ha salvata con la sua allegria - 16 anni d'amore tra tv e vita

Proprio Conti lo aveva ricordato anche sul palco del Festival di Sanremo, condividendo un momento dedicato a lui insieme ad Antonella Clerici e Gerry Scotti. In quell’occasione risuonò “Un amico in me”, brano che Frizzi aveva interpretato in passato e che è rimasto legato alla sua immagine.

Nella vita privata, il conduttore ha vissuto due relazioni importanti. Con Carlotta Mantovan l’incontro avvenne nel 2001, quando lei partecipava a Miss Italia. Da lì nacque un legame che si trasformò in amore. La loro figlia Stella è nata nel 2013, mentre il matrimonio è stato celebrato l’anno successivo.

Prima ancora, il matrimonio con Rita Dalla Chiesa, iniziato nel 1992 e concluso con la separazione nel 1998, poi formalizzata con il divorzio nel 2002. Nonostante la fine dell’unione, tra i due è rimasto nel tempo un rapporto basato su affetto e rispetto reciproco.

La stessa Dalla Chiesa ha parlato più volte del dolore legato alla sua scomparsa, raccontando quanto quell’incontro abbia inciso nella sua vita e quanto la perdita sia stata difficile da affrontare. Un ricordo che continua a restare vivo, insieme all’immagine di un professionista sempre gentile e vicino al pubblico.