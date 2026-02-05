Recensione Anker Power Bank 25000 mAh 165W: batteria portatile per laptop e ricarica multi-dispositivo

Power bank ad alta capacità e 165 W di potenza reale: questo modello Anker da 25.000 mAh nasce per ricaricare laptop, smartphone e tablet insieme, offrendo una vera alternativa al caricatore da muro durante viaggi e lavoro in mobilità.

Chi lavora spesso fuori sede conosce il problema: il portatile scende di batteria mentre prese di corrente e tempo scarseggiano. Anker Power Bank 25000 mAh è pensato proprio per questo scenario. Non è un accessorio di emergenza, ma una fonte di alimentazione portatile per notebook e dispositivi ad alto assorbimento.

La capacità è di 25.000 mAh, equivalenti a 90 Wh, valore compatibile con il trasporto in cabina sugli aerei. La potenza totale dichiarata arriva a 165 W, suddivisa su tre porte USB-C e una USB-A. Le USB-C possono raggiungere 100 W singolarmente, soglia che consente di ricaricare molti laptop recenti alla stessa velocità del loro alimentatore originale.

Nell’uso pratico la differenza rispetto ai power bank tradizionali è evidente. Collegando insieme un portatile, uno smartphone e un tablet, l’erogazione resta stabile. La distribuzione dell’energia avviene senza interruzioni e non si notano cali improvvisi quando si aggiunge un dispositivo.

Le dimensioni sono 15,7 × 5,4 × 4,9 cm, con un peso di poco inferiore ai 600 grammi. Non entra in tasca, ma in uno zaino o in una borsa da lavoro trova spazio senza creare ingombri eccessivi se rapportato alla capacità. La scocca in plastica opaca è robusta, con finitura leggermente ruvida che migliora la presa.

La qualità costruttiva trasmette solidità già al primo contatto. Gli angoli sono arrotondati, le linee pulite e l’assemblaggio preciso. Le porte risultano ben allineate e salde, senza giochi. Anche dopo cicli di ricarica ad alta potenza, il corpo rimane solo tiepido.

Sul lato frontale è presente un display che mostra in tempo reale percentuale residua, watt erogati e potenza in ingresso durante la ricarica del power bank. Questo dato aiuta a capire quanta autonomia resta e come vengono distribuiti i carichi tra i dispositivi collegati.

La dotazione include due cavi USB-C integrati: uno retrattile e uno più lungo. In mobilità è un vantaggio concreto, perché riduce il numero di accessori da portare. Basta estrarre il cavo e collegare il dispositivo, senza cercarne uno nello zaino.

In modalità singola, può fornire fino a 100 W a un notebook. In sessioni di lavoro reali, un’ora di collegamento consente di riportare un portatile da una carica bassa a livelli prossimi alla piena operatività, mentre uno smartphone resta in ricarica in parallelo su un’altra porta.

L’efficienza energetica è elevata per la categoria. Le perdite di conversione risultano contenute e, dopo diversi cicli completi di scarica e ricarica, la capacità percepita rimane costante. L’energia disponibile viene sfruttata in gran parte dai dispositivi collegati.

La ricarica del power bank avviene tramite USB-C con ingresso fino a 100 W. Con un alimentatore adeguato, il tempo per passare da zero a piena carica si aggira intorno a 1 ora e 45 minuti. Con caricatori meno potenti i tempi aumentano, ma restano accettabili per una batteria di queste dimensioni.

Durante l’uso prolungato con più dispositivi, la temperatura resta sotto controllo. Il sistema interno monitora tensione e corrente, evitando picchi e mantenendo il funzionamento stabile. Non sono presenti ventole, quindi l’operatività è silenziosa.

Dal punto di vista dell’autonomia, si ottengono più ricariche complete di smartphone di fascia alta, oltre una ricarica abbondante di molti laptop e diverse ricariche di tablet di grandi dimensioni. In termini pratici, può coprire intere giornate di lavoro lontano da prese di corrente.

La funzione pass-through consente di usarlo come hub di ricarica mentre è collegato alla rete. In questa modalità può alimentare dispositivi esterni e ricaricare le proprie celle, diventando una piccola stazione energetica da scrivania o da hotel.

Il peso resta uno dei principali compromessi. Non è pensato per chi vuole un power bank ultraleggero, ma per chi ha bisogno di potenza elevata e capacità importante. Anche le dimensioni sono superiori ai modelli da 10.000 o 15.000 mAh, in linea con le prestazioni offerte.

Il prezzo in Italia si colloca intorno ai 95–100 euro. Adesso lo trovi in offerta qui su Amazon a circa 78€. La cifra è superiore a quella dei power bank base, ma coerente con la capacità, la potenza disponibile e la possibilità di ricaricare più dispositivi di grandi dimensioni insieme, con tempi paragonabili a un caricatore da muro.

Nel complesso si posiziona come soluzione per lavoro in mobilità, viaggi lunghi e situazioni in cui notebook, smartphone e tablet devono restare operativi per ore senza accesso diretto alla rete elettrica.