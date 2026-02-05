MSI Roamii BE Pro sistema Wi-Fi Mesh con Wi-Fi 7

MSI lancia in Italia il nuovo sistema Wi-Fi Mesh Roamii BE Pro

Connettività Wi-Fi 7 senza compromessi, disponibile in prevendita su Amazon

Leggi anche D-Link arricchisce la serie EAGLE PRO AI con nuovi Mesh e Range Extender Wi-Fi 6

MSI annuncia oggi l’arrivo in Italia del Roamii BE Pro , il suo nuovo sistema di rete mesh basato su Wi-Fi 7, pensato per rispondere alle esigenze di connettività di smart worker, gamer e utenti che vogliono coprire case o uffici di medie e grandi dimensioni senza la necessità di una rete cablata. Il prodotto è già disponibile in prevendita su Amazon e rappresenta una soluzione avanzata per chi desidera prestazioni elevate, copertura estesa e stabilità in ogni angolo dell’ambiente domestico o di lavoro.

Prestazioni di nuova generazione con Wi-Fi 7

Roamii BE Pro sfrutta la nuova tecnologia Wi-Fi 7 (802.11be), con canali estesi da 320 MHz, MLO (Multi-Link Operation), 4096-QAM e Puncturing, per aumentare la larghezza di banda, ridurre la latenza e garantire connessioni ultra-veloci e affidabili anche in ambienti ad alta densità di dispositivi. Queste tecnologie permettono velocità aggregate fino a 9,4 Gbps sui tre range di frequenze (6 GHz, 5 GHz e 2,4 GHz), ideali per streaming 4K/8K e sessioni di gioco competitive.

Copertura estesa e capacità multi-dispositivo

Una confezione di Roamii BE Pro include due unità, per coprire oltre 550 m² di superficie garantendo un segnale continuo con fino a 200 dispositivi connessi simultaneamente. Il sistema mesh assicura una transizione wireless fluida tra i nodi, evitando interruzioni durante videoconferenze, streaming o gaming, anche quando ci si allontana dal router principale.

In un momento in cui, che si tratti di lavoro o videogiochi, alla connettività sono richieste sempre più prestazioni e affidabilità, MSI Roamii BE Pro si propone come soluzione ideale per eliminare i colli di bottiglia del Wi-Fi tradizionale, offrendo una connessione stabile anche nelle postazioni distanti dal router principale. Le tecnologie di roaming adattivo e la possibilità di gestire larghezza di banda e priorità di rete lo rendono particolarmente adatto alle esigenze di utenti avanzati e professionisti digitali.

Sicurezza avanzata, semplicità d’uso e funzionalità smart

Roamii BE Pro integra il sistema di sicurezza FortiSecu, che offre protezione avanzata per tutti i dispositivi connessi, controlli parentali dedicati e opzioni di rete separata per ospiti e IoT. Tutto questo è gestibile tramite l’app MSI Router 2.0, che permette anche di monitorare le minacce, attivare VPN (incluso supporto a protocolli come WireGuard) e configurare facilmente la rete. La configurazione è immediata tramite app, che guida l’utente passo dopo passo e include strumenti per individuare il punto migliore per posizionare ciascun nodo, migliorando ulteriormente la copertura. Le unità possono essere montate sia su mobile che a parete, adattandosi all’arredamento.