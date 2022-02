D-Link arricchisce la serie EAGLE PRO AI con nuovi Mesh e Range Extender Wi-Fi 6

D-Link, leader mondiale nelle tecnologie di rete e di connettività, annuncia l’arrivo in Italia dei nuovissimi Sistemi Mesh AX1500 EAGLE PRO AI (M15) e Range Extender Mesh AX1500 EAGLE PRO AI (E15). I nuovi modelli offrono un'incredibile copertura e velocità Wi-Fi 6, continuamente in ottimizzazione e in miglioramento attraverso l'intelligenza artificiale e la connettività senza interruzioni grazie alla tecnologia mesh. Entrambi i prodotti sono ideali per la casa e per i piccoli uffici.

I nuovi dispositivi offrono velocità wireless dual-band fino a 1.500 Mbps combinata con le ultime tecnologie Wi-Fi 6 come 1024 QAM, MU-MIMO e OFDMA. Sono progettati con un AI Wi-Fi Optimiser incorporato che si connette sempre al miglior canale Wi-Fi e un AI Traffic Optimiser che dà la priorità all’utilizzo più intenso di Internet per una connessione ottimale.

I Sistemi Mesh AX1500 EAGLE PRO AI (M15 - disponibili in confezione da 2 e 3) sono progettati per offrire una copertura Wi-Fi senza interruzioni fino a 370 mq e 500 mq, rispettivamente, con la possibilità di espandersi fino a un massimo di quattro unità. L'AI Mesh Optimiser garantisce il collegamento più stabile restituendo una rete mesh affidabile.

Il Range Extender Mesh AX1500 EAGLE PRO AI (E15) consente di estendere la connessione sperimentando il Wi-Fi di nuova generazione. Se combinato con uno Smart Router o un Sistema Mesh EAGLE PRO AI esistente, è in grado di utilizzare pienamente tutte le funzionalità di intelligenza artificiale per creare una rete Mesh Wi-Fi intelligente, ottimizzata e in continuo miglioramento. Allo stesso tempo, la porta Gigabit integrata permette di collegare un dispositivo cablato al Wi-Fi.

L'assistente AI integrato esamina automaticamente la rete, inviando consigli e feedback, accessibili tramite l'app EAGLE PRO AI o la configurazione web del dispositivo. Mentre grazie al supporto WPA3, il Wi-Fi è protetto dalla più recente tecnologia di crittografia wireless. Inoltre, la serie EAGLE PRO AI è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, permettendo agli utenti di utilizzare il controllo vocale per gestire la rete nel modo più comodo e facile possibile.

