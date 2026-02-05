Britney Spears accusa la famiglia: Per come mi hanno trattata, sono fortunata a essere viva

Britney Spears torna a parlare del rapporto con i suoi familiari e lo fa con parole dure. In un lungo messaggio sui social racconta paura, isolamento e ferite mai rimarginate, mescolando dolore personale e frammenti di vita quotidiana.

Il legame familiare non garantisce sempre protezione o affetto. Britney Spears lo ribadisce in modo diretto, affidando ai social uno sfogo carico di rabbia e fragilità. La cantante racconta di sentirsi segnata dal comportamento dei suoi parenti, arrivando a scrivere che, per ciò che ha vissuto, è fortunata a essere ancora viva.

Non è la prima volta che l’artista prende le distanze dalla propria famiglia. Nei suoi messaggi torna spesso il riferimento al padre Jamie, alla madre Lynne e alla sorella Jamie Lynn, già chiamati in causa in passato per le dinamiche di controllo che hanno segnato la sua vita privata e professionale.

Nel nuovo post, Britney riflette sul bisogno umano di vicinanza e sul danno provocato dall’isolamento imposto come presunta forma di aiuto. Secondo la cantante, chi ha scelto di allontanarla invece di sostenerla ha commesso un errore grave, difficile da perdonare fino in fondo.

Le parole più dure arrivano quando ammette apertamente di provare ancora paura. Racconta di sentirsi vulnerabile e di non aspettarsi alcuna assunzione di responsabilità da parte dei familiari per quanto accaduto negli anni passati.

Accanto a queste confessioni, Britney inserisce dettagli di quotidianità. Parla di un infortunio al piede che le ha impedito di ballare nell’ultimo mese, di pensieri spirituali e di piccoli momenti di normalità, come una cheesecake preparata in casa e condivisa con un vicino.