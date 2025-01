Martina Voce accoltellata dall'ex a Oslo: Sorrideva mentre mi colpiva, ora sono felice di essere viva

Martina Voce, la 21enne fiorentina sopravvissuta all'aggressione del suo ex fidanzato, ha raccontato il terribile momento in cui è stata colpita da 30 coltellate a Oslo il 22 dicembre. Intervistata dal Tg1, Martina ha spiegato che durante l'attacco il suo aggressore, Mohit Kumar, 24 anni, ingegnere informatico di origini indiane, continuava a sorridere. "Per tutto il tempo in cui mi ha accoltellato, aveva il sorriso. Sono un po' ammaccata, però sto bene, sono felice di essere viva", ha dichiarato la giovane donna, che ha subito cinque interventi chirurgici.

Martina ha descritto l'ex come possessivo e stalker, aggiungendo: "Era come se fosse felice di farmi questo male, di sfigurarmi il viso, le braccia, il corpo. Forse avrei dovuto vedere, ma non in questa maniera di sicuro". Nonostante il dolore fisico, Martina ora riesce a parlare e camminare, anche se con l'aiuto di supporti per evitare sforzi. Nei giorni scorsi ha raccontato al padre i momenti di terrore vissuti durante l'aggressione.

Martina Voce, studentessa fiorentina accoltellata dall'ex a Oslo: condizioni gravi ma stabili - Martina Voce, 21enne fiorentina trasferitasi a Oslo per studiare Informatica, è stata aggredita con trenta coltellate dall'ex fidanzato, un 24enne norvegese di origini indiane. L'aggressione è avvenuta venerdì scorso in un fast-food del quartiere Vulkan dove la giovane lavorava.

