NOVITÀ IN CASA PIG: GEORGE PROTAGONISTA DI INEDITE AVVENTURE DEDICATE ALLA DIVERSITÀ E ALL’INCLUSIONE

Con la nuova stagione, in arrivo il 2 marzo su Rai Yoyo, Peppa Pig si apre a una nuova e significativa evoluzione: attraverso la storia di George, la maialina più famosa del mondo affronta il tema della sordità infantile. Un messaggio di empatia, consapevolezza, comprensione e crescita per i bambini di tutto il mondo.

Milano, febbraio 2026 – Dopo la gravidanza di Mamma Pig e la nascita della dolce e rosea Evie, Hasbro - azienda leader nel mondo del gioco e del giocattolo - ha annunciato una novità per l’amatissima serie animata Peppa Pig , rivelando una sordità moderata del fratellino di Peppa, George . La nuova stagione , in arrivo il 2 marzo su Rai Yoyo , metterà così in scena una storia in grado di rappresentare molti bambini e famiglie, e di sensibilizzare i piccoli spettatori di tutto il mondo.

Questa svolta narrativa affonda le sue radici nella capacità , già dimostrata, del cartone di valorizzare la diversità : personaggi come Mandy Topolina, che usa la sedia a rotelle, e Penny Orso Polare, che ha due mamme, avevano infatti già aiutato i bambini a riconoscere se stessi e le rispettive famiglie , anche nel mondo di Peppa. Con l'introduzione di questa novità, George , da semplice fratellino curioso di Peppa, diventa un personaggio autonomo , con una propria voce e con la sua storia personale .

Per assicurarsi che la serie rifletta accuratamente e con sensibilità l’esperienza dei bambini con capacità uditive differenti, Hasbro ha collaborato con la National Deaf Children’s Society e con Camilla Arnold , una produttrice esecutiva e consulente alla sceneggiatura sorda , che ha fornito supporto e consulenza per garantire una rappresentazione autentica e sensibile della sordità rivolta a un pubblico prescolare. La scelta dell’azienda di far evolvere in questo modo la vicenda della famiglia di maialini più amata da tutti rappresenta un importante passo in avanti verso la creazione di un mondo dove ogni cosa è possibile - in cui la diversità è celebrata e in cui ogni bambino si possa sentire visto, incluso e apprezzato.

Tra gli episodi della nuova stagione di Peppa Pig, trasmessi su Rai Yoyo dal 2 marzo , alle 14.00 e alle 18.00, ce ne sarà uno intitolato “ Il test dell’udito ” in cui la famiglia di Peppa, durante una visita di routine dal dottore, scoprirà che George ha una sordità parziale da un orecchio. L’undicesima stagione ha in serbo un’altra, dolce sorpresa: nel corso degli episodi successivi, George dirà per la prima volta il nome di Peppa !

A partire dal 6 marzo , sul canale YouTube Peppa Pig Italiano saranno pubblicati nuovi episodi delle Cronache di Peppa Pig che racconteranno non solo avventure inedite, ma anche il percorso che la famiglia Pig affronterà in relazione alla moderata sordità di George. Per aiutarlo a sentire meglio il mondo che lo circonda , gli verrà fornito un apparecchio acustico e, grazie al supporto di un’audiologa , il piccolo potrà scoprire nuovi emozionanti rumori , dagli schizzi nelle pozzanghere di fango alla musica del camioncino dei gelati.

Ma le sorprese non finiscono qui! In occasione della nuova stagione sarà disponibile anche un nuovo prodotto : il morbido e coccoloso peluche parlante Talking George Soft Toy , pensato per accompagnare i più piccoli nel gioco quotidiano e rivivere le avventure della serie.