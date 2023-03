Peppa Pig in Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo disponibile

Outright Games, in collaborazione con Hasbro, è lieta di annunciare chePeppa Pig: Avventure Intorno al Mondo è ora disponibile per Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia), PlayStation 4, PlayStation 5 (solo in versione digitale in Italia), Nintendo Switch e PC. I fan potranno accompagnare Peppa in un viaggio straordinario intorno al mondo, aiutandola anche a costruire una casa nel suo quartiere e coinvolgendo i propri amici e familiari in questo nuovo gioco d'azione e avventura basato su una storia.

Ispirato ad alcuni episodi della popolare serie TV, il gioco consentirà ai fan di volare, guidare e navigare in alcuni dei luoghi più famosi al mondo, tra cui New York, Hollywood Boulevard, la Torre Eiffel a Parigi, Buckingham Palace a Londra e molti altri.

Esplora il mondo con stile grazie a un'ampia gamma di completi e accessori, e porta a termine una maggiore varietà di missioni e mini-giochi, vivendo nel frattempo nuove ed emozionanti esperienze. Durante i propri viaggi, i fan potranno incontrare alcuni nuovi personaggi, oltre ai celebri protagonisti della serie.

Ma il divertimento non è solo nel viaggio! Sarà anche possibile diventare dei veri arredatori d'interni e creare una casa unica nel quartiere di Peppa decorandola con i souvenir dei propri viaggi. Oltre a costruire una casa, i giocatori potranno dare libero sfogo alla propria creatività e coinvolgere nella storia amici e familiari. Infatti, potranno scegliere tra molti abiti e accessori e persino far assomigliare amici e familiari ai propri personaggi preferiti!

Il gioco include anche molte opzioni per essere accessibile ai giocatori più giovani, tra cui un tutorial guidato fin dall'inizio, una narrazione e un menu semplificati e intuitivi, nonché meccaniche immediate che richiedono gli stessi pulsanti del controller, così che i bambini possano apprenderle subito.

David Moral, Lead Producer di Petoons, ha dichiarato: "Sapevamo di dover trovare nuove avventure e ambientazioni per questo gioco e dopo aver visto alcuni episodi della serie TV in cui Peppa viaggiava, abbiamo pensato che sarebbe stata un'ottima idea per il nostro nuovo titolo. Ci dava la possibilità di aggiungere una maggiore varietà al gameplay e sviluppare alcune meccaniche semplici ma avvincenti, come guidare nel famoso traffico di New York! Abbiamo lavorato molto nella progettazione e nel tono generale per assicurarci di riproporre lo stesso umorismo e la stessa atmosfera della serie. Inoltre, uno degli obiettivi principali del gioco era ampliare e migliorare le possibilità di personalizzazione, così da offrire ancora più varietà ai giocatori, che ora potranno sfruttare tantissime opzioni diverse per inserire i propri familiari nel gioco e costruire la propria casa nel mondo di Peppa. Vogliamo che i giocatori siano davvero creativi e possano esprimere sé stessi, oltre a divertirsi nel farlo. Siamo molto orgogliosi del nostro nuovo gioco dedicato a questa serie tanto popolare a livello globale, e non vediamo l'ora che tutti possano provarlo."

Beth Goss, CEO di Outright Games, ha aggiunto:"Abbiamo avuto l'onore di collaborare con Hasbro in quattro titoli ed è stato davvero piacevole portare Peppa Pig sulle nuove piattaforme. Sempre più bambini in età prescolare usano i videogiochi con i propri genitori, e ora potranno divertirsi con Peppa Pig in nuovi e avvincenti modi. Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo è il nostro nuovo gioco davvero accessibile che favorisce il gioco indipendente e creativo. Dopo esserci ispirati ad alcuni episodi della serie TV, volevamo adattare tutti i suoi elementi iconici che i bambini avrebbero subito riconosciuto, ampliando però la portata e le possibilità della IP di Peppa Pig."

Peppa Pig ha debuttato sugli schermi nel 2004 e da allora è cresciuta fino a diventare il personaggio più apprezzato al mondo nella fascia pre-scolare. Distribuita in 180 paesi, la licenza di PEPPA PIG è ormai un punto di riferimento per genitori e soprattutto bambini di tutti i continenti e culture, supportandoli nella loro vita quotidiana. Aiuta i bambini in età pre-scolare a esplorare ed espandere la propria comprensione del mondo attraverso le esperienze della loro amica Peppa. Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo sarà il secondo videogioco di Peppa Pig a uscire in due anni, dopo il successo ottenuto nel 2021 daLa Mia Amica Peppa Pig.

Eugene Evans, Vicepresidente senior Business Development and Digital Licensing di Hasbro, ha dichiarato: "Siamo davvero felici che Peppa sia tornata e sia migliore che mai per la sua prossima avventura in Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo. È stato un piacere collaborare con Outright Games e gli sviluppatori di Petoons per realizzare un gioco che portasse il meglio della serie TV e del marchio su console e PC in tutto il mondo. Peppa è ormai conosciutissima e apprezzata da circa vent'anni e non mostra alcun segno di rallentamento."





