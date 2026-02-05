Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL - nuovo Mago Nero!

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL celebra 4 anni con un nuovo Mago Nero!

Duellanti potranno ottenere gemme gratuite dai bonus login, sbloccare carte Alternative Art da pacchetti speciali disponibili solo per un periodo di tempo limitato e acquistare accessori a tema Mago Nero .

Windsor, UK – Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) festeggia il quarto anniversario di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL . I mostri iconici sono stati i protagonisti di ogni campagna anniversario e, in termini di attacco e difesa, nessuno è più rappresentativo del Mago Nero , che torna su Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL con una nuova Alternative Art disponibile per un tempo limitato. Durante la campagna, i Duellanti potranno anche ottenere diversi bonus login e acquistare accessori esclusivi ispirati al mago supremo.

Ecco l'elenco completo dei bonus login:

Giorno 1: Ticket Quarto Anniversario x1

Giorno 2: 500x Gemme

Giorno 3: Mago Nero x1 (UR) (Alternative Art in Royal Finish//Non può essere smontato)

x1 (UR) (Alternative Art in Royal Finish//Non può essere smontato) Giorno 4: Ticket Quarto Anniversario x1

Giorno 5: 200x Gemme

Giorno 6: 100x Gemme

Giorno 7: Ticket Quarto Anniversario x1

Giorno 8: 100x Gemme

Giorno 9: Icona Mago Nero (Alternative Art)

(Alternative Art) Giorno 10: 100x Gemme

I fan dello spettacolare Spellcaster del gioco di carte Yu-Gi-Oh! potranno ottenere la carta Mago Nero Alternative Art acquistando pacchetti Alternative Art. Sarà possibile anche ricevere varianti esclusive di Segreti della Magia Nera e Circolo Magico Nero , disponibili nell’aggiornato Secret Pack “Darkest Magics”. Queste carte Alternative Art sostituiranno le controparti con grafica standard per tutta la durata della campagna. Inoltre, le carte Alternative Art di Fioritura di Cenere & Gioiosa Primavera e Bella Fantasma & Maniero Infestato ritorneranno durante il periodo della campagna nel Selection Pack “Beyond the Next Level”.

Infine, saranno disponibili anche splendidi bundle accessori che consentiranno ai Duellanti di decorare i propri deck con oggetti cosmetici esclusivi. Uno dei bundle è ispirato al mago definitivo e include un'illustrazione alternativa Protector Segreti della Magia Nera , un Collector File “Dark Magician -Dark Magic Inheritance-” e una moneta Mago Nero .

La campagna per il quarto anniversario sarà attiva dal 5 febbraio (CET al 9 aprile (CET).

I bonus login potranno essere riscattati entro le 4:59 del 23 aprile.