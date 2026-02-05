Festeggiamo il 35º anniversario di id Software

Il 2026 è un anno speciale per id Software, che festeggia il suo 35º anniversario. Fondata a Mesquite, in Texas, il 1º febbraio 1991, id Software è diventata l'azienda simbolo degli sparatutto in prima persona moderni, vincendo innumerevoli premi con titoli iconici come Wolfenstein 3D, DOOM, RAGE e Quake , fino all'uscita dello scorso anno, DOOM: The Dark Ages . Tra i titoli più importanti dello studio figurano:

1991 - Wolfenstein 3D

1993 - DOOM

1994 - DOOM II: L'inferno sulla Terra

1996 - Terremoto

1997 - Terremoto II

1999 - Quake III: Arena

2004 - DOOM 3

2011 - RABBIA

2016 - DOOM (2016)

2020 - DOOM Eternal

2025 - DOOM: Il Medioevo

Puoi recuperare la cronologia completa dei numerosi successi di id Software in uno speciale che troverai qui . I festeggiamenti sono iniziati domenica scorsa con omaggi sui nostri canali social e continuano oggi, mercoledì 4 febbraio, con una diretta streaming speciale dedicata all'anniversario a partire dalle 24:00 CET per onorare l'eredità di id Software, con la partecipazione di Marty Stratton e Hugo Martin. Non perderti i primi dettagli sul QuakeCon di quest'anno, che festeggia il suo 30º anniversario. A seguire, per salutare il 35º anniversario, alcuni titoli del catalogo id Software saranno in saldo su Steam e PlayStation Store a partire da oggi, con sconti fino al 66,6% su DOOM: The Dark Ages , mentre i titoli delle serie Wolfenstein, DOOM, Quake e RAGE continueranno a essere disponibili su Xbox Game Pass. Inoltre, Evercade oggi ha annunciato che lancerà una collezione di prodotti dedicati al DOOM classico, per mantenere viva l'esperienza di retrogaming per i fan di id Software. Ci saranno altri annunci nel corso dell'anno, che segna anche il 30º anniversario di Quake e il 10º anniversario di DOOM (2016) . Continua a seguirci sui canali social di DOOM per ulteriori dettagli.

