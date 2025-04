Festeggiamo cinque anni di VALORANT

La Stagione 2025 // Atto III inizia domani e introdurrà un nuovo pass battaglia in onore dei momenti iconici dei primi cinque anni della storia di VALORANT, in occasione del quinto anniversario dello sparatutto tattico 5 vs 5 di Riot Games.

I giocatori torneranno indietro nel tempo fino al 2020, tramite una serie speciale di carte giocatore a tema anniversario come la carta 5 Years: Assassini, la carta 5 Years: Vendetta di Cypher e la carta 5 Years: Nessuno può rallentarmi.

Inoltre, anche accessori arma e spray rievocheranno bei ricordi, tra cui lo spray animato Cassa balikbayan e l'accessorio Camioncino del boba.

In questo atto arriveranno anche i regali su VALORANT: sarà possibile fare doni agli amici e agli altri giocatori, a partire dagli oggetti del negozio in evidenza. I giocatori potranno regalare bundle interi oppure singoli articoli, e avranno così più modi di festeggiare con gli amici.

Oltre ai regali, torna il giorno del duo con una capsula a edizione limitata dedicata al bizzarro duo Haz e Matt: i giocatori potranno regalare il bundle all'Haz o al Matt della loro vita.

Questo Atto introduce anche una nuova collezione, Divergenza, in cui elementi fantastici e ultraterreni si scontrano sotto forma di nuovi modelli per Vandal, Classic, Judge, Operator e il bastone (arma da mischia).

L'Atto III della Stagione 2025 inizia il 30 aprile con la collezione Divergenza e la capsula a edizione limitata per il giorno del duo, disponibili per i giocatori a partire dal 1º maggio.

