Chanel Totti al primo red carpet: total leather, stile dark e décolleté di lusso

Chanel Totti debutta sul tappeto rosso a Roma con un look total leather e scarpe di lusso. Alla prima di “Love me Love me” sceglie un’estetica scura e decisa, segnando un passaggio netto verso uno stile personale.

Il debutto ufficiale è arrivato a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, in occasione della prima del film Love me Love me. Chanel Totti ha sfilato per la prima volta su un red carpet scegliendo un’immagine lontana dai cliché, con un outfit pensato per farsi notare senza eccessi.

La base del look è un completo total leather marrone scuro, costruito su volumi decisi. I pantaloni balloon a vita alta dialogano con una giacca lunga dal taglio maschile, indossata aperta. Sotto, un top nero essenziale che alleggerisce l’insieme e mette ordine nella silhouette.

A catalizzare l’attenzione sono state le scarpe. Chanel ha scelto un paio di décolleté slingback in vernice color porpora firmate Miu Miu, con fibbie a vista. Un dettaglio che spicca per contrasto e che, secondo il listino ufficiale, arriva a 1.100 euro.

Il costo complessivo dell’outfit in pelle non è stato reso noto. Considerando però le scelte abituali della giovane influencer, spesso legata a maison come Gucci ed Hermès, il valore del look supera con facilità diverse migliaia di euro.