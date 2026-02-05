'Bellamà' torna il 23 febbraio su Rai2 e si trasforma in 'BellaSanremo'

Dal 23 febbraio il pomeriggio di Rai2 cambia ritmo: il programma di Pierluigi Diaco rientra in palinsesto con puntate speciali legate a Sanremo, nuovi ospiti in studio e collegamenti dalla città del Festival.

Il pomeriggio di Rai2 riaccende i motori il 23 febbraio. Dopo la pausa legata alla programmazione olimpica, Bellamà rientra in onda con una serie di puntate speciali dedicate al Festival di Sanremo, pensate come un vero spin-off del programma.

Il varietà condotto da Pierluigi Diaco proporrà sei appuntamenti consecutivi, costruiti intorno alla kermesse musicale. In studio il cast cambia volto e si arricchisce di presenze fisse chiamate a commentare le serate del Festival dallo Studio 1 della Dear – Fabrizio Frizzi di Roma.

Accanto a Diaco ci sarà Rosa Chemical, scelto per affiancarlo nelle puntate sanremesi. Nel parterre degli ospiti annunciati figurano Marco Columbro, Paolo Brosio, Vladimir Luxuria, Raffaello Tonon, Pamela Petrarolo e Rosanna Vaudetti, presenti per tutta la settimana.

Il racconto del Festival arriverà anche dall’esterno. Roberta Capua seguirà l’atmosfera davanti al Teatro Ariston e dalla Siae Lounge, mentre Domenico Restuccia si collegherà dalla porta carraia dell’Ariston. Angela Achilli, dal lungomare di Sanremo, coinvolgerà il pubblico con le canzoni in gara.

La sospensione del programma fino al 22 febbraio rientra nel palinsesto straordinario della rete, interamente dedicato alle Olimpiadi Invernali. La ripartenza del 23 segna anche un cambio temporaneo di identità, con il titolo che diventa BellaSanremo.

Nel frattempo sono aperte le iscrizioni per partecipare alla prossima stagione del programma. L’edizione in corso ha registrato finora una media del 5,9% di share, collocando Rai2 come terza rete nazionale nella fascia oraria tra le 16 e le 17.

La chiusura dell’attuale stagione è fissata al 7 maggio. Subito dopo inizierà il lavoro sulla quinta edizione, con l’obiettivo di proseguire il percorso avviato negli ultimi anni dal format pomeridiano.