Famiglia trovata morta a Porcari, sospetto guasto alla caldaia

Quattro persone della stessa famiglia sono morte per una probabile fuga di monossido di carbonio in un’abitazione di Porcari. L’ipotesi principale riguarda un guasto alla caldaia. Un parente è ricoverato in gravi condizioni.

La tragedia si è consumata nella serata di martedì 4 febbraio in via Galgani, nella frazione di Rughi, a Porcari, in provincia di Lucca. Poco prima delle 22 i soccorsi sono entrati in un appartamento dove quattro persone erano già senza vita, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare di origine albanese.

Le vittime sono un uomo di 48 anni, la moglie di 43, il figlio di 22 anni e la figlia quindicenne. In casa con loro c’era anche il fratello del capofamiglia, che ha cercato di prestare aiuto ma è rimasto gravemente intossicato. È stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Cisanello, a Pisa.

Due carabinieri intervenuti per primi hanno accusato lievi sintomi di intossicazione e sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. L’allarme è scattato tramite il 112 dopo un malore segnalato dall’interno dell’abitazione.

È stato proprio il parente sopravvissuto a indicare ai militari l’appartamento al civico 186 di via Galgani. Una volta entrati, i soccorritori si sono trovati davanti a una scena già compromessa: ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile.

I primi riscontri tecnici fanno pensare a una fuoriuscita accidentale di monossido di carbonio, probabilmente causata da un malfunzionamento della caldaia. Il gas, inodore e invisibile, avrebbe saturato gli ambienti senza lasciare possibilità di fuga.

Sul posto sono arrivati l’automedica di Lucca e le ambulanze della Croce Rossa di Lucca, della Croce Verde di Porcari e della Misericordia di Santa Gemma Galgani. Presenti anche vigili del fuoco e carabinieri, che hanno effettuato i primi controlli nell’abitazione.

Era stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso, poi fatto rientrare dopo la constatazione dei decessi. Gli accertamenti proseguono per chiarire con precisione l’origine del guasto e le condizioni dell’impianto di riscaldamento.