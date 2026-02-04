Luisa Valiani muore in un incidente a Aradeo: lascia quattro figli

Una tragedia improvvisa ha colpito Aradeo: una donna di 41 anni ha perso la vita in un incidente stradale, lasciando quattro figli piccoli. Il paese si è fermato, stretto attorno alla famiglia nel dolore.

Aradeo si è svegliata ieri con una notizia che ha spezzato il silenzio del mattino. Luisa Valiani, 41 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 360, l’arteria che collega Taurisano a Casarano. Uno schianto improvviso, dalle conseguenze fatali, che ha lasciato senza parole un’intera comunità.

Luisa era una giovane madre di quattro bambini. È questo il dettaglio che più di ogni altro ha colpito il paese: quattro figli ancora piccoli, costretti a fare i conti con un’assenza che pesa più di qualsiasi parola. Attorno a loro, da subito, si è raccolto l’affetto di amici, conoscenti e semplici cittadini.

Leggi anche Annamaria Broda, vigilessa muore a 43 anni dopo accertamenti cardiaci: lascia due figli

La famiglia Valiani è molto conosciuta ad Aradeo. La madre di Luisa, Tonia Casaluci, ha ricoperto incarichi istituzionali come assessore comunale e dirigente provinciale. Anche altri parenti sono figure note sul territorio. Una presenza discreta ma costante nella vita pubblica del paese.

Prima di dedicarsi completamente alla famiglia, Luisa aveva coltivato una grande passione per il nuoto. Negli anni Novanta aveva gareggiato a livello agonistico, ottenendo risultati anche in ambito regionale. Per un periodo aveva lavorato come istruttrice, mantenendo nel tempo legami forti con il gruppo di atleti con cui si allenava.

Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna solare e profondamente legata ai figli e ai genitori. Messaggi di affetto e ricordi personali hanno iniziato a circolare già poche ore dopo la diffusione della notizia, segno di un legame che andava oltre le conoscenze superficiali.

Anche l’amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio, parlando di una perdita che ferisce l’intera comunità. Parole di vicinanza sono arrivate dal sindaco e dalla giunta, a nome di tutti i cittadini.

Intanto proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente, affidati alla polizia locale di Ugento. Nel pomeriggio, alle 16, la chiesa madre di Aradeo ospita l’ultimo saluto a Luisa, con il paese riunito attorno alla sua famiglia.