Anguillara, restituita alla famiglia la salma di Federica Torzullo: funerali fissati per sabato
È stato autorizzato il rientro della salma di Federica Torzullo ai familiari. I funerali sono previsti per sabato ad Anguillara Sabazia, mentre proseguono le indagini sull’arma del delitto e resta confermato l’affido del figlio ai nonni materni.
La salma di Federica Torzullo potrà essere riconsegnata alla famiglia. L’autorizzazione è arrivata dopo le verifiche disposte dall’autorità giudiziaria in seguito all’omicidio avvenuto lo scorso 9 gennaio ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma.
La donna era stata uccisa dal marito, Claudio Carlomagno, all’interno dell’abitazione di famiglia. I funerali dovrebbero svolgersi nella giornata di sabato, anche se nelle prossime ore sarà definito il programma ufficiale delle esequie.
Le indagini sul delitto non sono ancora concluse. Gli investigatori continuano a cercare il coltello bilama che, secondo quanto dichiarato dall’uomo durante l’interrogatorio di convalida del fermo del 21 gennaio, sarebbe stato usato per l’aggressione e poi gettato lungo la statale Braccianese, nella zona di Osteria Nuova.
Nel frattempo si è definita anche la situazione del figlio della coppia, un bambino di 10 anni. Al termine dell’udienza davanti al tribunale per i Minorenni di Roma è stato confermato l’affidamento ai nonni materni, mentre il sindaco di Anguillara Sabazia manterrà il ruolo di tutore legale.