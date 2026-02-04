Anguillara, restituita alla famiglia la salma di Federica Torzullo: funerali fissati per sabato

Anguillara, restituita alla famiglia la salma di Federica Torzullo: funerali fissati per sabato

È stato autorizzato il rientro della salma di Federica Torzullo ai familiari. I funerali sono previsti per sabato ad Anguillara Sabazia, mentre proseguono le indagini sull’arma del delitto e resta confermato l’affido del figlio ai nonni materni.