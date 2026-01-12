Scomparsa da Anguillara, ricerche per la 41enne Federica Torzullo

Le ricerche di una donna di 41 anni scomparsa da Anguillara Sabazia proseguono senza sosta. Le forze dell’ordine analizzano ogni dettaglio mentre cresce l’appello per ottenere segnalazioni utili.

Da giorni non si hanno più notizie di Federica Torzullo, 41 anni, residente ad Anguillara Sabazia, nel territorio della provincia di Roma. L’ultimo contatto risale all’8 gennaio, data dalla quale la donna risulta irreperibile.

I carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione della 41enne. L’appartamento è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti necessari e la raccolta di eventuali elementi utili alle indagini.

Leggi anche Ricerche in corso a Imponzo di Tolmezzo per la scomparsa di Federica Zarabara

Il telefono cellulare di Federica risulta spento e, al momento, nessuna pista viene esclusa. Gli investigatori stanno ricostruendo i suoi ultimi spostamenti e valutano ogni possibile segnalazione che possa aiutare a delineare il quadro della scomparsa.

Secondo quanto emerso, al momento dell’allontanamento la donna aveva con sé i documenti personali. Un dettaglio ritenuto rilevante per comprendere le circostanze della sua assenza.

L’associazione Penelope Lazio, impegnata nella ricerca di persone scomparse, ha diffuso un appello pubblico chiedendo la collaborazione dei cittadini per ritrovare Federica.

La 41enne è alta circa 1,80 metri, pesa intorno agli 80 chili, ha una corporatura media, capelli castani e occhi neri. Presenta diversi tatuaggi: uno sul costato sinistro, un cuore sulla spalla destra e un disegno tribale sul petto.

Chiunque abbia notato movimenti sospetti o possieda informazioni utili è invitato a contattare le autorità competenti per contribuire alle ricerche di Federica Torzullo.