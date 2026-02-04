Incendio in un appartamento a Massa: morto ex carabiniere, moglie ricoverata in condizioni critiche

Un incendio notturno in un appartamento di Massa ha causato la morte di un ex carabiniere di 61 anni. La moglie è stata ricoverata in condizioni critiche per intossicazione da fumo. Tre militari feriti durante i soccorsi.

Le fiamme hanno distrutto un’abitazione di via Armando Angelini a Massa nelle prime ore del mattino. All’interno si trovava una coppia: l’uomo, Carlo Dell’Amico, 61 anni, ex carabiniere originario di Carrara, è stato trovato senza vita.

La moglie è stata soccorsa dai sanitari e trasferita d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravi a causa di una pesante intossicazione da fumo. I medici hanno disposto il ricovero in terapia intensiva.

L’allarme è scattato poco prima dell’alba. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con più squadre, impegnate a lungo per contenere e spegnere l’incendio che aveva già invaso l’intero appartamento.

Durante le operazioni di soccorso, tre carabinieri hanno avuto bisogno di cure mediche. Due militari hanno riportato sintomi da inalazione di fumo, mentre un terzo ha subito un trauma a un arto. Tutti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le cause del rogo restano al momento sconosciute e sono oggetto di accertamenti.