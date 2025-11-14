Samantha De Grenet: La verità sul Sanremo '96 e il dolore mai raccontato

Samantha De Grenet torna a parlare di uno dei momenti più delicati della sua carriera, ricordando quando nel 1996 sembrava destinata a salire sul palco del Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo. In un’intervista rilasciata a Monica Setta per il programma “Storie al bivio”, in onda sabato 15 su Rai 2, la conduttrice ha raccontato un retroscena rimasto finora poco noto.

“Pippo Baudo mi aveva chiamato per affiancarlo al Sanremo 1996 insieme a Valeria Mazza. Sembrava tutto deciso, poi fu scelta Sabrina Ferilli”, ha spiegato De Grenet, ricordando la delusione di quell’occasione sfumata all’ultimo momento.

Leggi anche Samantha De Grenet racconta il tradimento e la vendetta: Ecco cosa ho fatto all'amante del mio ex

Nella stessa intervista, la conduttrice ha condiviso anche un passaggio molto personale della sua vita privata: la perdita di un figlio durante il suo primo matrimonio, durato pochissimo. “Io e il mio primo marito pensavamo di essere innamorati, invece eravamo solo uniti dal dolore del figlio perso”, ha raccontato, rivelando quanto quell’esperienza abbia segnato entrambi.

Oggi Samantha De Grenet ha ritrovato stabilità ed equilibrio accanto al marito Luca Barbato, con cui è convolata a nozze per la seconda volta nel settembre scorso. L’uomo è anche il padre del suo amatissimo figlio Brando, al centro della sua vita e delle sue energie.