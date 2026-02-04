Morto Mario Merlino, protagonista degli scontri di Valle Giulia

È morto a Roma Mario Merlino, figura controversa della scena politica e culturale italiana del dopoguerra. Aveva 81 anni. Dopo una lunga stagione di militanza, aveva lasciato la politica dedicandosi all’insegnamento e alla scrittura.