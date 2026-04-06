Morto Mario Colombo, guida storica di Colmar e protagonista del made in Italy sportivo

Mario Colombo è morto a 71 anni per cause non rese note, lasciando un segno nella storia dell’abbigliamento sportivo italiano grazie alla guida di Colmar e alla sua espansione internazionale nel settore sci e lifestyle.

È morto a 71 anni Mario Colombo, imprenditore monzese e presidente della Manifattura Mario Colombo, azienda fondata nel 1923 e diventata un riferimento globale con il marchio Colmar. Figura centrale nel rilancio e nella crescita del brand, ha accompagnato l’azienda verso una presenza stabile sui mercati internazionali.

Nato a Monza il 21 giugno 1954, Colombo era nipote del fondatore da cui aveva ereditato anche il nome. Dopo gli studi all’Università Cattolica di Milano, entrò giovanissimo nell’impresa di famiglia nel 1973, costruendo negli anni un’esperienza diretta in ogni ambito produttivo e gestionale.

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Tra il 2000 e il 2004 guidò Adidas Italia come amministratore delegato, esperienza che rafforzò il suo profilo manageriale. Tornato in Colmar nel 2005, ne assunse la presidenza, imprimendo una svolta strategica che consolidò il marchio soprattutto nel settore dello sci alpino.

Sotto la sua direzione, l’azienda ha rafforzato il legame con le competizioni sportive, mantenendo una presenza costante sulle piste della Coppa del Mondo. Il marchio Colmar ha continuato a vestire atleti e squadre, confermandosi simbolo dell’abbigliamento tecnico italiano.

Nel 2007, insieme ai cugini Giulio e Carlo, lanciò nuove iniziative legate al mondo del golf, tra cui la linea Colmar Golf e la Coppa Colmar. Dal 2011 era presidente del Golf Club Campo Carlo Magno di Madonna di Campiglio, che gli conferì la cittadinanza onoraria l’anno successivo.

La storia dell’azienda affonda le radici nel primo Novecento, quando il nonno avviò la produzione di cappelli e ghette in feltro. Negli anni ’50 arrivò la svolta con l’ingresso nello sport invernale e la collaborazione con la squadra italiana di sci alle Olimpiadi di Oslo.

Negli anni ’70, durante il periodo della cosiddetta “valanga azzurra”, Colmar firmò alcune delle divise più riconoscibili dello sci italiano, presenti alle Olimpiadi di Sapporo e Innsbruck e ai Mondiali di St. Moritz.

Mario Colombo lascia la moglie Alessandra e i figli Stefano e Francesco. Il primogenito Stefano rappresenta oggi la quarta generazione della famiglia alla guida dell’azienda.