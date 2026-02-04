Bloccati attacchi hacker russi contro Farnesina e siti Milano-Cortina

Un’operazione preventiva ha bloccato attacchi informatici contro sedi diplomatiche e siti legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fornito i dettagli durante una missione negli Stati Uniti.

Il ministero degli Esteri italiano ha fermato in anticipo una serie di attacchi informatici diretti contro alcune proprie sedi all’estero e contro piattaforme collegate alle Olimpiadi di Milano-Cortina, compresi siti di strutture alberghiere. A renderlo noto è stato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Washington.

Secondo quanto riferito, i primi obiettivi individuati erano alcune sedi della Farnesina all’estero, a partire da quella di Washington. L’azione è stata intercettata prima che potesse andare a segno grazie a un’attività di monitoraggio che aveva già rilevato segnali preparatori dell’attacco.

Tajani ha indicato senza esitazioni la provenienza dell’operazione, attribuendola a hacker russi. Il ministro ha spiegato che il blocco è stato possibile anche grazie al lavoro svolto dalla nuova direzione generale per la sicurezza, istituita dopo la riforma del ministero.

Il rafforzamento delle difese digitali, ha aggiunto, ha permesso di agire in modo preventivo, dimostrando quanto la sicurezza cibernetica sia diventata centrale nella protezione di infrastrutture sensibili e interessi strategici del Paese.

Nel corso dell’incontro con la stampa, Tajani è tornato anche sulle polemiche nate in Italia riguardo alla presenza di funzionari statunitensi legati all’Ice in occasione delle Olimpiadi. Una discussione che il ministro ha liquidato come priva di fondamento.

Si tratta, ha chiarito, di tre funzionari destinati a operare presso il consolato americano di Milano con compiti di collaborazione sul fronte della sicurezza dei Giochi. Figure diverse da quelle impegnate in attività di ordine pubblico negli Stati Uniti e appartenenti a un altro ramo dell’organizzazione.

La gestione dell’ordine pubblico durante le Olimpiadi resterà comunque interamente in capo alle forze italiane. Polizia, carabinieri e guardia di finanza, ha ribadito Tajani, saranno gli unici responsabili della sicurezza sul territorio nazionale durante l’evento.