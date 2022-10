Attacchi hacker ai siti degli aeroporti Usa

Commento a cura di Check Point Software Technologies

In questi giorni i media hanno riportato la notizia che il gruppo di hacktivisti Killnet ha attaccato i siti web degli aeroporti statunitensi. Questa notizia arriva dopo gli attacchi della scorsa settimana ai siti web del governo statunitense e a quelli della Slovacchia (per il sostegno alla guerra).

Sergey Shykevich, Threat Intelligence Group Manager di Check Point Software Technologies, tra i principali fornitori di soluzioni di cybersecurity a livello globale, ha commentato così l’ennesimo attacco hacker:

“In questo momento Killnet sta coinvolgendo attivamente i propri seguaci negli attacchi agli aeroporti statunitensi. In uno di questi cyber attack hanno persino riportato un articolo pubblicato dalla CNN.

Non sono affatto stupito dalla recente ondata di attacchi informatici di Killnet nelle ultime 24 ore. Era solo questione di tempo prima che l'attenzione di questo gruppo di criminali informatici si spostasse verso gli Stati Uniti. Anche se Killnet non ha utilizzato mezzi particolarmente sofisticati, gli attacchi DDoS della scorsa settimana al settore governativo e dei trasporti degli Stati Uniti hanno avuto un discreto successo. Non escludo ci saranno altri attacchi da parte di Killnet a breve.

Il punto di forza di Killnet risiede nella determinazione che hanno nel colpire i propri bersagli. Si concentrano sui siti web più importanti del governo federale, ma in particolare su quei siti web per i quali non si possono ignorare tempi di inattività significativi, ma che d'altra parte non sono sufficientemente protetti".

Altre News per: attacchihackersitidegliaeroporti