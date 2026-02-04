Sumerian Six arriva su PlayStation e Xbox

Sumerian Six, un gioco di tattiche stealth soprannaturali ambientato in una Seconda Guerra Mondiale alternativa, arriverà su PlayStation e Xbox a marzo

Sviluppato dai maestri di tattica Artificer e pubblicato da Devolver Digital in collaborazione con Crunching Koalas , Sumerian Six ti trasporta in una versione alternativa della Seconda Guerra Mondiale, dove comandi l'Enigma Squad, una squadra d'élite di sei scienziati diventati commando, ognuno con abilità e capacità uniche.

Trailer - https://www.youtube.com/watch?v=IZh9idZ7c9c -

Una trama avvincente prepara il terreno per un'avventura emozionante ispirata a luoghi storici, ricca di missioni impegnative e un gameplay stealth tattico e avvincente, suddiviso in 10 capitoli.

Infiltrati furtivamente nelle roccaforti naziste e sbarazzati delle guardie onnipresenti in vari modi prima di affrontare le minacce più gravi che ti attendono. Combina i poteri dinamici della tua squadra in creative dimostrazioni di tenacia tattica, dalle miscele cancerogene della brillante chimica Rosa Reznick alla potenza mutante di "L'orso mannaro" Wojtek Galica.

Metti alla prova le tue abilità strategiche e la tua destrezza contro forze pesantemente armate, mutanti e dotate di poteri soprannaturali. Più superi le tue forze, più potente diventa la tua Squadra, incutendo timore nei cuori oscuri del Terzo Reich.

Se i nazisti dovessero vincere, ti attende un futuro cupo, quindi fai del tuo meglio per impedire che questa oscura linea temporale si avveri in questa avventura stealth tattica in tempo reale.

Sumerian Six arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 6 marzo