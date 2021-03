Hoa arriva su PlayStation e Xbox a luglio

PM Studios è lieta di annunciare che l'attesissima e splendida avventura di Hoa arriverà su PlayStation e Xbox a luglio, oltre alle già annunciate versioni per Nintendo Switch e Steam. Hoa offre una grafica che può essere paragonata a un dipinto, una musica adorabile e un'atmosfera tranquilla e rilassante mentre giri per il mondo di gioco. Vivi la magia della natura e dell'immaginazione mentre guidi Hoa nel suo viaggio.

La versione PlayStation 5 di Hoa includerà aggiunte che sfruttano il supporto unico del controller DualSense. Il feedback tattile dei trigger e l'esclusivo audio del controller verranno utilizzati con grande effetto per immergere i giocatori ulteriormente nel mondo di Hoa.



Le edizioni di lancio fisiche di Hoa sono ora disponibili per il preordine tramite vari rivenditori in Nord America. Sono previste versioni per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Preordina le edizioni fisiche

Entra in un dipinto: esplora un vasto mondo di scenari meticolosamente realizzati.Affascinante narrazione e eccezionale colonna sonora composta e registrata dal vivo.Tieni d'occhio le deliziose creature magiche lungo la strada. La maggior parte di loro vuole esserti amico, alcuni potrebbero persino raccontarti una piccola storia.Naviga con occhio attento e risolvi i tanti enigmi. Rilassati ascoltando una narrazione sottile mentre sei incuriosito da infinite piccole meraviglie.

