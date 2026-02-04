Lancia una sedia dalla finestra della scuola e colpisce una 18enne a La Spezia

Una studentessa di 18 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita da una sedia lanciata da una finestra di una scuola superiore di La Spezia. L’episodio è avvenuto la mattina di martedì 3 febbraio nel complesso Capellini-Sauro.

La mattina di martedì 3 febbraio una studentessa di 18 anni è stata colpita da una sedia mentre si trovava all’esterno dell’istituto superiore Capellini-Sauro, a La Spezia. L’oggetto è precipitato da una finestra del primo piano, centrando la ragazza nella parte alta del corpo.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti. La giovane è stata accompagnata al pronto soccorso per gli accertamenti medici. Le verifiche hanno escluso conseguenze gravi e le sue condizioni non hanno destato preoccupazioni.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno ricostruito la dinamica del fatto. La sedia sarebbe stata lanciata da un’aula del primo piano. L’attenzione degli investigatori si è concentrata su uno studente minorenne dell’istituto, la cui posizione è ora al vaglio.

Il ragazzo avrebbe parlato di una bravata, ma restano da chiarire le responsabilità e se il gesto fosse diretto o del tutto casuale. Il lancio da un’altezza elevata avrebbe potuto avere conseguenze molto più serie.

L’episodio arriva in un momento delicato per le scuole spezzine. La città è ancora segnata dalla recente morte di Youssef Abanoub, studente dell’istituto professionale Domenico Chiodo, ucciso durante un’aggressione avvenuta nei giorni precedenti.