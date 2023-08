Don Alex Crow: Fuga in Italia con una Studentessa 18enne dalla Scuola Cattolica degli Stati Uniti

Il caso di Don Alex Crow, un sacerdote di 30 anni che ha lasciato gli Stati Uniti per l'Italia insieme a una ragazza di 18 anni. La vicenda ha avuto origine presso la McGill-Toolen Catholic High School di Mobile, in Alabama, suscitando scalpore e interrogativi sulla natura dei rapporti tra il sacerdote e la giovane studentessa.

Don Alex Crow, un tempo insegnante di teologia presso il liceo cattolico, ha suscitato interesse per la sua storia personale. Egli ha condiviso di aver vissuto esperienze di esorcismo durante l'infanzia, in una casa che sostiene essere stata afflitta da presenze spirituali. Questi episodi sembrano aver contribuito a plasmare la sua dedizione a supporto delle studentesse della scuola cattolica, cercando di aiutarle quando manifestavano comportamenti insoliti.

La situazione ha preso una piega inattesa quando è emerso che Don Alex Crow aveva pianificato di recarsi in Europa per eseguire esorcismi. Prima di poter attuare questi piani, è stato coinvolto in un caso che lo ha portato a lasciare gli Stati Uniti insieme alla giovane studentessa. Tuttavia, le autorità sono giunte a sospettare una relazione poco appropriata tra il prete e la ragazza, basandosi su una lettera d'amore scoperta dopo il diploma della studentessa nel mese di maggio.

Lo sceriffo della contea di Mobile, Paul Burch, ha sottolineato che la lettera suggerisce una relazione fuori dagli schemi tra un sacerdote e una studentessa, sollevando dubbi sulla condotta di Don Alex Crow. Le indagini sono ancora in corso, con le autorità dell'Alabama che stanno cercando di fare luce sulla questione.

Le autorità stesse hanno indicato la possibilità che il sacerdote potesse avere coinvolgimenti simili con altre studentesse adolescenti. Al momento, sia Don Alex Crow che la ragazza si trovano in Italia e sembrano intenzionati a rimanere lì, ignorando le suppliche dei genitori della giovane. La natura precisa della loro storia rimane ambigua anche nel nuovo paese di residenza.

Il caso di Don Alex Crow continua a suscitare domande e controversie, poiché le autorità cercano di comprendere la dinamica dei rapporti tra il sacerdote e la giovane studentessa. Le indagini sono ancora in corso sia negli Stati Uniti che in Italia, mentre la vicenda si sviluppa con nuovi dettagli emergenti nel corso del tempo.

