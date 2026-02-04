Papà ruba i nuggets al figlio: il Wolverhampton lo consola allo stadio e il video diventa virale

Un bambino scoppia a piangere sugli spalti dopo che il padre gli ruba un nugget. Il filmato diventa virale e, alla partita successiva, il club inglese decide di farsi perdonare con una sorpresa allo stadio.

Durante una partita casalinga al Molineux Stadium, Rory, giovane tifoso del Wolverhampton, viene ripreso mentre scoppia a piangere sugli spalti. Il motivo è semplice e tenero: il padre, seduto accanto a lui, gli ha sottratto un bocconcino di pollo dal vassoio. La scena, colta dalle telecamere, finisce sui social e in poche ore fa il giro del web.

Una settimana dopo, in occasione della gara successiva, il club decide di intervenire. La mascotte dei Wolves raggiunge il bambino sugli spalti e gli consegna una nuova porzione di nuggets insieme ad alcuni gadget ufficiali. Dallo speaker arriva anche una battuta rivolta al genitore, invitato a tenersi a distanza dal cibo del figlio.

