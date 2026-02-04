The Sims 4 diventa regale

Aggiornamento del gioco base ora disponibile in vista del lancio di Intrighi a Palazzo

La squadra di The Sims 4 ha pubblicato un aggiornamento del gioco base e ha svelato alcuni particolari degli imminenti Stanzetta delle Meraviglie Kit e Charme in Cortile Kit, creando la perfetta atmosfera regale per l'imminente Intrighi a Palazzo Expansion Pack che uscirà il 12 febbraio su EA app, Epic Games Store, Steam, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

L'aggiornamento introduce diverse nuove funzionalità per portare l'esperienza di gioco con The Sims a nuovi livelli, tra cui:

Lo strumento Scale svasate per allargare le scale o regolare le ringhiere e i corrimano

Un albero genealogico aggiornato che amplia il modo in cui i giocatori vivono e raccontano le tradizioni e le storie familiari dei Sims

Aggiornamenti di Crea un Sim che includono una nuova categoria per i tipi di capelli e una serie di unghie lussuose, oltre alla modalità Costruisci con il nuovo filtro di stile "Africano"

Una misteriosa caccia al tesoro con premi regali è in corso durante l'evento "Retaggi perduti"

La squadra di The Sims ha anche svelato un nuovo kit che celebra il design creativo nelle aree di gioco: Stanzetta delle Meraviglie Kit offre arredi fantastici per portare gli spazi di gioco stravaganti a nuove vette creative per ogni Sim. The Sims 4 Stanzetta delle Meraviglie Kit sarà scaricabile su tutte le piattaforme dal 26 febbraio.

Inoltre, da oggi fino al 18 febbraio i giocatori potranno approfittare di offerte strepitose in occasione del Capodanno lunare, con una selezione degli Expansion Pack di The Sims 4 scontati fino al 50% su EA app, Epic Games Store, Steam, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Leggi anche THE SIMS E THE SIMS 2 SONO TORNATI!