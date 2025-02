THE SIMS E THE SIMS 2 SONO TORNATI!

Hoople borpna! ("Buon compleanno!" in simlese) Per festeggiare il 25° compleanno di The Sims, oggi la squadra di The Sims ed Electronic Arts ripropongono i classici The Sims e The Sims 2 pubblicandoli insieme in The Sims 25° Compleanno - Bundle nonché separatamente in The Sims Legacy Collection e The Sims 2 Legacy Collection. I Simmini possono divertirsi con le musiche, i suoni e i personaggi iconici di alcuni dei giochi che hanno varato il genere della simulazione di vita e accolto una miriade di giocatori nella comunità di The Sims. Nell'ambito dei festeggiamenti, i giocatori riceveranno anche dei contenuti bonus tramite The Sims 25° Compleanno - Bundle.

"Riportare in auge i primi giochi dei Sims, con cui iniziò a scatenarsi il caos e fu varato il genere della simulazione di vita, è un evento speciale per la nostra squadra e un regalo di compleanno per i giocatori", ha detto Kate Gorman Revelli, vicepresidente e responsabile generale di The Sims. "I giocatori hanno espresso il desiderio di rivivere le esperienze di una volta, e sapevamo che questo compleanno sarebbe stato il momento ideale per festeggiare tutti insieme e presentare The Sims ai nuovi giocatori. Siamo ansiosi di vivere altri 25 anni entusiasmanti con The Sims, continuando a incentivare la comunità a reinventare i tanti modi di giocare con la vita."

The Sims 25° Compleanno - Bundle include The Sims Legacy Collection* e The Sims 2 Legacy Collection*. The Sims 25° Compleanno - Bundle è in vendita al prezzo consigliato di €39,99 e sarà pubblicato in tutto il mondo per Windows 10 e 11 a partire dal 31 gennaio 2025 su PC tramite l'EA app™, Epic Games Store e Steam®.

I giocatori possono acquistare The Sims Legacy Collection e The Sims 2 Legacy Collection separatamente. I membri di EA Play Pro sull'EA app possono festeggiare con l'accesso illimitato a The Sims Legacy Collection e The Sims 2 Legacy Collection a partire dal 31 gennaio.

Per continuare a celebrare la memoria storica della saga e rendere omaggio agli incredibili fan che hanno giocato per 25 anni, MySims: Bundle Relax uscirà per PC il 18 marzo 2025. I fan possono prenotare MySims: Bundle Relax su PC tramite l'EA app, Epic Games Store e Steam. MySims, molto amato dai fan di The Sims, è già disponibile in MySims: Bundle Relax su Nintendo Switch.

Per ulteriori informazioni su The Sims e i festeggiamenti per il 25° compleanno, collegatevi su TheSims.com.

Rivelata la lineup del livestream di 25 ore di The Sims del 4 febbraio - La scaletta del livestream di 25 ore di The Sims che è appena stato pubblicato qui https://www.instagram.com/p/DE755RMySXJ/. Include un sacco di Simmer preferiti dalla community. Potete trovare l'elenco completo nell'immagine qui sotto. Il livestream di The Sims inizierà martedì 4 febbraio alle 23:00 CET.

The Sims 4: Nuovo Kit da Gamer e molto altro! - Oggi la squadra di The Sims ha svelato The Sims 4 Postazione da Gamer Kit, The Sims 4 Rifugio Segreto Kit e The Sims 4 Casa Casanova Kit, ora disponibili su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

25° compleanno di The Sims - Dai kit iconici ai contenuti gratuiti per i nostri giochi fino al nostro speciale live streaming di 25 ore, c'è qualcosa per tutti i gusti! Ecco un rapido sguardo a cosa aspettarsi:Il 4 febbraio The Sims compie 25 anni e noi vogliamo assicurarci che non vi perdiate tutto il divertimento, quindi vi diamo un'anticipazione dei festeggiamenti per il compleanno che si terranno durante il mese! Dai kit iconici ai contenuti gratuiti per i nostri giochi, fino al nostro speciale Livestream di 25 ore! Ecco un rapido sguardo a ciò che ci aspetta:Eventi gratuiti e a tempo limitato in The Sims 4 e The Sims FreePlayTutti i nuovi kit ispirati ai personaggi iconici di The Sims Un nuovo Creator Kit in collaborazione con lilsimsie + altri Creator Kit in collaborazione in arrivoMySims: novità del Cozy Bundle Nuovi articoli della collezione merch E molto, molto altro ancora!Per saperne di più sui festeggiamenti per il compleanno, potete consultare la newsroom di The Sims qui: https://www.