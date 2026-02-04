Chiara Ferragni, Netflix insiste per una docuserie sulla sua vita e offre un cachet elevato

Netflix spinge per raccontare la storia di Chiara Ferragni con una docuserie esclusiva. Dopo l’archiviazione del caso Balocco, l’imprenditrice digitale torna al centro dell’interesse delle piattaforme streaming.

Dopo mesi lontana dai riflettori televisivi, Chiara Ferragni torna al centro dell’attenzione. Con la chiusura dell’inchiesta legata al caso Balocco, che aveva segnato l’inizio del 2024, l’imprenditrice digitale si ritrova nuovamente corteggiata dal mondo dell’intrattenimento.

Negli ultimi tempi diversi volti noti della televisione avevano provato a convincerla a raccontarsi in un’intervista. Tentativi rimasti senza esito. Ora, però, l’interesse arriva da una piattaforma globale: Netflix starebbe lavorando per portare sullo schermo una docuserie interamente dedicata alla sua vita.

Secondo quanto filtra, la trattativa sarebbe entrata in una fase avanzata. L’azienda statunitense avrebbe messo sul tavolo un compenso molto alto per assicurarsi il progetto. La firma, però, non è ancora arrivata e Ferragni starebbe valutando con attenzione la proposta.

Per lei non sarebbe un debutto assoluto nel racconto seriale della propria quotidianità. Nel 2021, insieme a Fedez, aveva già aperto le porte di casa alla serie “Ferragnez” su Prime Video, seguita da una seconda stagione nel 2023, in cui emergevano anche le difficoltà della coppia.

Quell’esperienza aveva avuto un forte impatto mediatico, ma non aveva impedito la crisi personale e professionale vissuta negli ultimi due anni. Oggi le riflessioni di Ferragni sembrano andare oltre l’aspetto economico e puntare su scelte più selettive.

Dopo la fine del procedimento giudiziario, l’influencer aveva spiegato di voler dare più spazio alla dimensione personale rispetto al personaggio pubblico, ripensando anche il modo di comunicare. Una nuova docuserie potrebbe segnare l’inizio di questa fase, ma solo a condizioni precise.