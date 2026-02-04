Addio gettoni d'oro, Mediaset paga i premi dei quiz in denaro

Dal primo febbraio i quiz Mediaset cambiano le regole: via i gettoni d’oro, arrivano i premi in denaro. L’annuncio di Gerry Scotti apre una nuova fase per vincite, tasse e pagamenti diretti ai concorrenti.

La svolta arriva con una battuta di Gerry Scotti, che racconta di aver aspettato vent’anni questo momento. Dal primo febbraio le vincite dei quiz Mediaset non passano più dai gettoni d’oro: i premi vengono corrisposti direttamente in denaro, con tassazione immediata.

Il cambiamento riguarda programmi storici come La Ruota della Fortuna e, a breve, anche Chi vuol essere Milionario. Il nuovo sistema prevede un pagamento netto tramite bonifico bancario, senza passaggi intermedi né conversioni di metalli preziosi.

Il primo esempio concreto è quello di Paolo, 19 anni, studente di ingegneria. A La Ruota della Fortuna ha vinto 20 mila euro. In passato avrebbe ricevuto oro da rivendere, oggi invece incassa direttamente sul conto corrente la somma, al netto delle trattenute fiscali.

Mediaset opera come sostituto d’imposta e applica una ritenuta del 20%. Su una vincita lorda di 20 mila euro, 4 mila vengono trattenuti e 16 mila euro arrivano al vincitore. La tassazione è definitiva e non richiede ulteriori adempimenti nella dichiarazione dei redditi.

Il sistema dei gettoni d’oro era nato per aggirare vecchie norme sul gioco, risalenti agli anni Trenta e Cinquanta, che vietavano premi in denaro per giochi legati alla sorte. L’oro consentiva di rispettare formalmente quei limiti.

A cambiare lo scenario è stata una sentenza del Tar del Lazio del 2018, che ha autorizzato le emittenti a pagare direttamente in contanti, a condizione di regole chiare e uguali per tutti i concorrenti.

Il passaggio al denaro elimina anche i costi nascosti del vecchio sistema. Con i gettoni, oltre alla ritenuta, pesavano l’Iva sull’oro, le spese di spedizione e le commissioni di cambio. Ora la vincita corrisponde a quanto effettivamente incassato.