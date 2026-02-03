Oggi, EA e Respawn hanno pubblicato il nuovo trailer di gameplay di Apex Legends: Breccia, che mostra come i giocatori possono padroneggiare il combattimento ravvicinato intensificato mentre festeggiano sette anni di scontri leggendari.

In questa stagione di festeggiamenti, le nuove finestre fotoniche distruttibili hanno fatto il loro ingresso nelle Terre Straniere: i giocatori possono sfondarle per creare nuovi e devastanti punti d’accesso, o rinforzarle per mantenere la posizione. Inoltre, nuovi aggiornamenti delle Leggende permettono ai giocatori di distruggere le difese nemiche con Fuse e Bloodhound, o di diventare imbattibili con Catalyst.

Date un’occhiata al trailer completo di gameplay su YouTube qui: https://www.youtube.com/watch? v=eGOmkaErDMY

Apex Legends: Breccia rivoluziona il meta con nuovi aggiornamenti in-game, inclusi:

Le finestre fotoniche fanno il loro ingresso nelle Terre Straniere Le finestre fotoniche sono le nuove finestre distruttibili e riparabili che trasformano gli edifici in campi di battaglia ravvicinati. Quando sono integre, le finestre fotoniche garantiscono visibilità ma bloccano movimenti e colpi d’arma da fuoco finché non vengono distrutte. Distruggere le finestre fotoniche apre nuove e potenti linee d’attacco e angolazioni devastanti.

Aggiornamenti imperdibili per Fuse, Catalyst, Bloodhound & le leggende di controllo Fuse sfonda le linee nemiche: Il nuovo aggiornamento Salto a grappolo permette a Fuse di superare le difese nemiche e conquistare angoli d’attacco devastanti. Provocate i nemici con la sua Ultimate rivisitata per annientare i difensori con esplosivi che sgombrano le posizioni fortificate. Pirotecnica aggiunge fiamme alla sua Ultimate, che è ricaricabile infliggendo danni esplosivi con l’aggiornamento Riaccensione. Date la caccia a ogni ultimo sopravvissuto con Bloodhound: Individuate i nemici con una Scansione tattica migliorata e un tempo di ricarica dell’Ultimate drasticamente ridotto – ottenete un knockdown durante l’Ultimate e la caccia continua. Gli aggiornamenti delle Leggende continuano con Volo del corvo, che aumenta la portata dei Corvi Bianchi, Sete di sangue, che cura in caso di KO durante l’Ultimate, e molto altro. Catalyst prende il controllo del campo di battaglia: Striscia chiodata può essere lanciata più lontano e ora può attivarsi più rapidamente una volta posizionata. Costruite difese ancora più letali con due nuovi aggiornamenti: Trappole nascoste mantiene celati i chiodi fino al loro azionamento, mentre Perforasuolo li fa scattare più rapidamente e infligge più danni. L'abilità Ultimate Velo oscuro migliorata ora è una potente arma difensiva – dispiegatela orizzontalmente per sigillare interi punti di strozzatura, costringendo gli attaccanti a rifugiarsi dietro mura fortificate che dimezzano i danni causati dai proiettili in arrivo. Costruite fortezze impenetrabili con le leggende di controllo: Rinforzate le posizioni di difesa con le nuove abilità di Controllo, riparando le finestre fotoniche frantumate o rinforzandole per aumentarne la resistenza originale.

Evento per il settimo anniversario È tempo di anniversario: tirate fuori la candelina con il numero ‘sette’! Durante l’evento di festeggiamenti, i giocatori possono riscattare ricompense create dalla community, sbloccare Leggende in modo permanente, equipaggiarsi con le nuove ed élite skin tattiche SWAT Pilots e molto altro.



Apex Legends: Breccia sarà disponibile dal 10 febbraio su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, e PC tramite l’EA App, Epic Game Store e Steam.

