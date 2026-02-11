7° Anniversario Apex Legends: Breccia

Le Terre Straniere danno il benvenuto alle finestre fotoniche, le nuove finestre distruttibili e riparabili che trasformano gli edifici in campi di battaglia ravvicinati. Quando sono integre, è possibile vedere attraverso le finestre fotoniche, ma non sparare né attraversarle, mentre quando vengono rotte permettono di aprire nuove e potenti linee d’attacco e angoli devastanti.