7° Anniversario Apex Legends: Breccia
Preparatevi a sconvolgere il meta e a sfondare le linee nemiche in Apex Legends: Breccia, la nuova stagione dell’acclamato hero battle royale, disponibile ora.
Apex Legends festeggia sette anni di scontri leggendari con un evento Anniversario a tempo limitato. Completate le sfide settimanali per sbloccare fino a 4 Leggende in modo permanente, equipaggiatevi con le nuove ed élite skin tattiche SWAT Pilots e riscattare ricompense create dalla community.
Date un’occhiata al blog dell’anniversario e al trailer.
In questa stagione i giocatori dovranno tenersi pronti: i combattimenti ravvicinati si faranno molto più intensi!
Le Terre Straniere danno il benvenuto alle finestre fotoniche, le nuove finestre distruttibili e riparabili che trasformano gli edifici in campi di battaglia ravvicinati. Quando sono integre, è possibile vedere attraverso le finestre fotoniche, ma non sparare né attraversarle, mentre quando vengono rotte permettono di aprire nuove e potenti linee d’attacco e angoli devastanti.
Inoltre, i giocatori possono sfondare le linee nemiche o difendere la posizione con i nuovi aggiornamenti delle leggende – diventate aggressori inarrestabili con Fuse e Bloodhound mentre superano le loro linee, seminate il caos e date la caccia a chiunque tenti di fuggire. Catalyst e le leggende di controllo diventano difensori imbattibili, preparano imboscate letali e fortificano le posizioni mentre gli attaccanti soccombono davanti alle loro difese.
Apex Legends: Breccia è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, e PC tramite l’EA App, Epic Game Store e Steam.
